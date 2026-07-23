El Wind&Waves Festival se celebra en El Médano del 31 de julio al 9 de agosto

La cita, organizada por Blue Light Events, celebrará por decimosegunda edición el Campeonato del Mundo Open, Junior y Masters de la PWA/WWT e incorporará como novedades el Campeonato de España Open y el Foil Drive Challenge

El Wind&Waves Festival ha presentado oficialmente su edición de 2026, que se celebrará del 31 de julio al 9 de agosto en la Playa de El Cabezo, en El Médano. El evento volverá a reunir a la élite internacional del windsurf en Tenerife con la celebración, por tercer año consecutivo, del Campeonato del Mundo Open, Junior y Masters de la PWA/WWT, tanto en categoría femenina como masculina.

El Wind&Waves Festival convertirá de nuevo a El Médano en la capital mundial del windsurf del 31 de julio al 9 de agosto

Tenerife, referente para deportes acuáticos

El acto de presentación del festival tuvo lugar en el Hotel Playa Surf y contó con la presencia de Lope Afonso, vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Dimple Melwani, CEO de Turismo de Tenerife, José Domingo Regalado, alcalde de Granadilla de Abona, Eudita Mendoza, concejala de Turismo, del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, y Daniel Bruch, CEO de Wind&Waves Festival.

Afonso manifestó que “el Wind&Waves Festival es un magnífico ejemplo de cómo Tenerife ha sabido convertir sus extraordinarias condiciones naturales en una ventaja competitiva para posicionarse como un destino internacional de referencia para los deportes acuáticos. Este evento proyecta la imagen de la isla en mercados estratégicos y atrae a visitantes que buscan experiencias vinculadas al deporte, la naturaleza y la sostenibilidad”.

Afonso añadió que “desde el Cabildo seguimos apostando por aquellos acontecimientos que generan actividad económica, dinamizan nuestros municipios y contribuyen a diversificar la oferta turística de Tenerife. El Médano vuelve a situarse en el escaparate mundial del windsurf y demuestra, una vez más, la capacidad de la isla para acoger competiciones del máximo nivel junto a una programación abierta a residentes y visitantes”.

Una de las citas más importantes del windsurf

Por su parte, la CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, destacó la importancia de que la isla vuelva a ser el escenario de una de las pruebas más prestigiosas del calendario internacional del windsurf. “Acoger una nueva edición del Wind&Waves Festival consolida a Tenerife como un destino de referencia para la celebración de grandes eventos deportivos al aire libre y pone en valor unas condiciones naturales excepcionales que nos sitúan entre los mejores lugares del mundo para la práctica del windsurf y otros deportes acuáticos”, señaló.

Asimismo, Melwani añadió que “eventos como el Wind&Waves Festival proyectan la imagen de Tenerife a nivel internacional, atraen a deportistas, equipos y visitantes de numerosos países y generan un importante retorno económico y promocional, reforzando el posicionamiento de la isla como un destino de calidad para el turismo activo y deportivo”.

El alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, destacó que “el Wind&Waves Festival se ha convertido en una cita imprescindible que proyecta el nombre de Granadilla de Abona y de El Médano al mundo entero. Un año más, nuestro municipio se sitúa en el mapa internacional del windsurf, acogiendo a la élite mundial de este deporte y ofreciendo a vecinos y visitantes un programa de actividades que va mucho más allá de la competición”.

Regalado añadió que “desde el Ayuntamiento seguimos apostando con firmeza por eventos de esta magnitud, que generan riqueza, dinamizan nuestra economía y refuerzan la marca turística y deportiva de Granadilla de Abona”.

Experiencia para toda la familia

Por su parte, la concejala de Turismo de Granadilla de Abona, Eudita Mendoza, señaló que “este festival es mucho más que una competición deportiva: es una experiencia que reúne a familias, aficionados y profesionales en torno al mar, con una amplia programación pensada para todos los públicos. La zona comercial, los espacios gastronómicos, el área infantil y la música en directo hacen de esta cita un punto de encuentro para toda la ciudadanía”.

La edil concluyó afirmando que “desde la concejalía de Turismo trabajamos para que cada edición sea más completa y accesible, consolidando El Médano como un referente de ocio, deporte y convivencia que atrae visitantes y proyecta nuestro destino durante estos días de verano”.

Dani Bruch, promotor del evento, aseguró que: “El Médano reúne condiciones únicas: viento, olas y una comunidad integrada con el deporte, dado que se trata de una de las pocas playas urbanas del circuito. Sin duda, este acontecimiento cuenta con un amplio respaldo de la comunidad local, y ese compromiso es una de las claves del éxito del campeonato.”

El Wind&Waves Festival cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias, a través de la marca Islas Canarias Latitud de Vida; el Cabildo de Tenerife, mediante Turismo de Tenerife y la marca Tenerife Despierta Emociones; y el Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Asimismo, el festival cuenta con el patrocinio marcas como Playa Surf CBbC Hotel, Balearia, Veinte 04, Future Fly Boards y Foil Drive.