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Canarias mantiene la prealerta por fenómenos costeros en cinco islas

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La prealerta continúa porque se esperan rachas de viento de hasta 61 kilómetros por hora y olas que podrían superar los cuatro metros

Mal tiempo en Costa. Imagen de archivo.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la situación por fenómenos costeros, que se mantiene en prealerta en parte del litoral del Archipiélago.

La medida se adopta a partir de la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología y de otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos.

La prealerta afecta al litoral de La Palma, La Gomera y El Hierro, así como a las costas este, sur y oeste de Tenerife y Gran Canaria.

Según la información facilitada, se espera viento del nordeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora, correspondiente a fuerza 7, en los canales marítimos interinsulares. El viento aumentará especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

Las zonas más afectadas serán el sureste de Gran Canaria, el canal marítimo entre Tenerife y Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y el sureste de La Palma.

En las áreas expuestas se prevé marejada a fuerte marejada y mar de fondo del nordeste con olas de entre uno y dos metros.

El oleaje de mar combinada se situará inicialmente entre los 3 y los 3,25 metros y aumentará hasta alcanzar entre 3,5 y 3,75 metros en los canales interinsulares. Mar adentro, al sur del Archipiélago, las olas podrían llegar a situarse entre los cuatro y los 4,25 metros.

En los litorales resguardados del sur y suroeste se espera marejadilla a marejada.

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