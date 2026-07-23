La reforma del Estadio de Gran Canaria se relanza en agosto

El Cabildo de Gran Canaria prevé licitar de nuevo la reforma del Estadio en la primera quincena de agosto

El objetivo es lograr licitar el proyecto de reforma y ampliación del Estadio para ser sede del Mundial de Fútbol de 2030

El principal motivo de las empresas del sector de la construcción para no presentar ofertas en la primera licitación de la reforma fue que el precio de 174 millones de euros no se ajustaba al coste de mercado.

Por ello, el Consejero de Gobierno de Deportes, Aridany Romero, ha explicado que «las empresas licitadoras manifestaron que el precio no estaba acorde con el coste de mercado». Afirma que hay un incremento en el precio del acero, debido a la situación geopolítica en el estrecho de Ormuz.

El Cabildo de Gran Canaria prevé licitar de nuevo la reforma del Estadio en la primera quincena de agosto / RTVC



Así, en la primera quincena de agosto se volverá a solicitar la licitación con el precio actualizado. No obstante, hay incertidumbre por no saber si el presupuesto llegará a los 220 millones que cuesta la obra, según las empresas constructoras.

Romero insiste que aún se encuentran en el plazo para llegar a tiempo al Mundial de 2030, ya que ser sede de ese mundial es uno de los claros objetivos

Añade que «el proyecto quedó como el cuarto o quinto mejor planteado, según determinó la FIFA«. Canarias cuenta con solvencia, capacidades y determinación.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, María Salud Gil, ha resaltado que «tenemos claro que esta obra saldrá de nuevo a concurso y contaremos con un Estadio finalizado».