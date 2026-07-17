Distintos informes y actas de Patrimonio Histórico han constatado afecciones muy graves en varios yacimientos

El Cabildo de Gran Canaria ha trasladado al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) los informes las obras emprendidas por la empresa Costa Canaria de Veneguera, S.A. en la finca de su titularidad en el barranco del mismo nombre.

Gran Canaria traslada al SEPRONA informes sobre obras en barranco de Veneguera / Cabildo de Gran Canaria

Los técnicos del Cabildo detectaron daños muy graves sobre el patrimonio arqueológico insular. Por consiguiente, la institución notificó inmediatamente estas importantes infracciones al Gobierno de Canarias.

Daños irreparables al patrimonio

El Servicio de Patrimonio Histórico reveló graves afecciones. La empresa realizó grandes desmontes y movimientos de tierra sin autorización. Consecuentemente, alteró el Bien de Interés Cultural Cañada de la Mar.

Asimismo, las máquinas penetraron 17 metros en la zona arqueológica protegida. Rompieron al menos cuatro estructuras de piedra de claro origen prehispánico. Los técnicos insulares confirmaron la destrucción de estos bienes culturales.

Por lo tanto, desapareció casi totalmente el yacimiento Lomo de Los Gatos. También sufrieron daños críticos los bienes del Lomo de la Canal. Patrimonio Histórico derivó el caso al Gobierno de Canarias.

Infracciones ambientales y urbanísticas

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente detectó diversas irregularidades. La empresa carece de un estudio arqueológico global para poder trabajar. Tampoco garantizó el seguimiento preventivo necesario para proteger la zona.

Además, Medio Ambiente informó a la Agencia Canaria del Medio Natural. Esta entidad tiene competencias plenas para iniciar los expedientes sancionadores oportunos. Sus técnicos castigarán cualquier posible infracción urbanística en la reserva natural del Nublo.

Finalmente, la mercantil nunca solicitó el informe de compatibilidad ambiental. El Ayuntamiento de Mogán tampoco pidió este trámite previo de carácter obligatorio. Por ello, el Cabildo envió este viernes un helicóptero para inspeccionar directamente.