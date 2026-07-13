La corporación insular recalca que la declaración desierta del concurso supone únicamente una «pausa» y revisará el proyecto para reactivar la adjudicación de las obras

Proyecto del EStadio de Gran Canaria para la sede del Mundial 2030 / Imagen de archivo

El Cabildo de Gran Canaria ha asegurado este lunes que la declaración desierta de la licitación para las obras de ampliación y reforma del Estadio de Gran Canaria no supone un cambio en los planes previstos y ha reiterado su compromiso de que la isla sea una de las sedes del Mundial de fútbol de 2030.

Tras una reunión técnica con responsables del Instituto Insular de Deportes y de las áreas de Intervención y Contratación del Cabildo, el consejero insular de Deportes, Aridany Romero, aseguró que esta situación supone «simplemente una pausa» en el procedimiento y explicó que la corporación está analizando «todas las acciones que permite la Ley de Contratos del Sector Público» para retomar el proyecto.

«Seguimos firmemente comprometidos con crear esta instalación, que va a ser tractora económica y, sobre todo, que va a generar economía en toda la isla de Gran Canaria. Esto es simplemente una pausa en este procedimiento», afirmó Romero.

El consejero quiso además lanzar un mensaje de tranquilidad al conjunto de la sociedad grancanaria, al insistir en que el objetivo sigue siendo construir «el mejor estadio de Canarias» y uno de los más destacados del país, compatible con las exigencias que requiere una cita como el Mundial.

El Cabildo inicia una nueva vía para desbloquear el proyecto

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, reconoció que durante el proceso de adjudicación ha surgido una dificultad, aunque aseguró que la institución trabaja para resolverla.

Según detalló, la corporación insular iniciará un proceso de negociación con varias empresas «de reconocida solvencia para analizar la situación creada y la posibilidad de que se pueda acometer de manera directa la obra».

Además, mantendrá encuentros con el equipo redactor del proyecto «para ver si es posible rebajar las pretensiones y, por lo tanto, hacer más fácil la adjudicación de la propuesta».

«En cualquier caso, el Cabildo de Gran Canaria tiene claro el objetivo de tener un nuevo estadio para la isla y de que sea sede del Mundial de 2030», concluyó Morales.