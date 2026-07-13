La Laguna Tenerife recupera los servicios de Kyle Guy para dos temporadas

La Laguna Tenerife ha anunciado este lunes que se ha hecho con los servicios del escolta estadounidense Kyle Guy para las dos próximas temporadas.

La Laguna Tenerife ha anunciado este lunes que se ha hecho con los servicios del escolta estadounidense Kyle Guy para las dos próximas temporadas.

Kyle Guy regresa al La Laguna Tenerife para la temporada 2026/2027 / La Laguna Tenerife

Se trata de la segunda etapa de este jugador con el conjunto aurinegro, cuyos colores ya defendió en la segunda mitad de la temporada 23/24.

En un comunicado, el club ha destacado que Guy fue «parte importante» en los logros conseguidos por el conjunto insular esa campaña, donde fue subcampeón de la BCL, semifinalista de la Copa del Rey y cuartofinalista de la Liga Endesa, tras ser sexto en la fase regular.

Durante su estancia en la Isla, Guy (Indiana, 1997) promedió en su día 14,7 puntos y 2,1 asistencias en los 19 encuentros ACB que disputó; amén de firmar unas medias de 21,5 puntos y 2,7 asistencias en los once choques que jugó de la Basketball Champions League, según ha detallado el equipo lagunero.

Trayectoria de Kyle Guy

Escolta de 1,88 de altura, Kyle se formó en la Universidad de Virginia, con la que llegó a ser campeón de la NCAA y elegido mejor jugador del torneo en 2019.

Una vez concluido su periplo universitario, donde acumuló unas medias finales de 12,5 puntos, con un 42,5% en triples, jugó tanto en la NBA (53 partidos entre los Sacramento Kings y los Miami Heat), como en la G-League (defendió los colores de los Stockton Kings, Cleveland Charge y Sioux Falls Skyforce), antes de dar el salto a Europa.

En su primer año en Europa, con el Joventut de Badalona 22/23, jugó un total de 40 partidos ACB, en los que promedió 12,8 puntos, 1,8 rebotes y 2,1 asistencias, para luego fichar en el verano de 2023 por el Panathinaikos heleno e incorporarse al CB Canarias en enero de 2024.

Tras su paso por el conjunto tinerfeño, Kyle optó por abrir un paréntesis en su carrera como jugador para ejercer de entrenador ayudante con los Cavaliers de la Universidad de Virginia, hasta que regresó a las pistas el año pasado, primero para defender los colores de los Noblesville Boom, franquicia de la NBA G-League vinculada a los Indiana Pacers.

También ha jugado en la liga china, concretamente en los Shanxi Loongs y ha representado a la selección absoluta de Estados Unidos en las ventanas FIBA.

Guy terminó el pasado curso compitiendo en el circuito mundial de la FIBA de 3×3.

En las redes sociales del CB Canarias ha anunciado el retorno con un vídeo en el que su compatriota Tim Abromaitis responde a un teléfono que está sonando en pleno Santiago Martín y Guy le dice: «Tim. Buenas noticias: Estoy de vuelta».