Canarias, «optimista» pero no muy «confiada» con la propuesta de financiación autonómica

Este lunes se ha reunido el Consejo de Gobierno. En la rueda de prensa posterior, el portavoz del ejecutivo Alfonso Cabello ha valorado la propuesta de financiación autonómica remitida por el Estado

El Gobierno de Canarias es «muy optimista, pero no excesivamente confiado» respecto a la propuesta de financiación autonómica remitida por el Estado el pasado viernes, que analiza para poder valorarla y decidir si la acepta, la modifica o la rechaza.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, ha remarcado este lunes en la rueda de prensa posterior a la sesión semanal del Consejo de Gobierno que la financiación autonómica es «tremendamente compleja, vital para la comunidad autónoma y que nos puede atar por muchos años», motivo por el cual deben «afinar bien» qué estrategia seguirá el archipiélago.

«Nos parece fundamental que haya un nuevo sistema de financiación autonómico, porque en 20 años ha cambiado mucho el panorama, y nuestros retos son muy distintos», ha agregado Cabello, quien ha defendido que esté «adaptado a la realidad que vive ahora el archipiélago canario».

Lo cierto es que en la última reunión con las autonomías en la materia, Canarias, junto con todas las comunidades gobernadas por el PP, rechazó de plano la propuesta.

Preguntado por si esta postura fue consensuada en el seno del Ejecutivo (formado por CC y PP), Cabello ha insistido en que el Gobierno de Canarias «tiene una sola posición», que es «monolítica», y esa es que la propuesta sea «justa para Canarias, reconozca el hecho diferencial canario y deje fuera los recursos que tienen que venir por el Régimen Económico y Fiscal (REF)«.

Si esto sucede, ha asegurado, Canarias entenderá que la propuesta «puede ser positiva», motivo por el cual analiza «la letra pequeña» y si hubiera «algún riesgo» para los intereses del archipiélago que no haya detectado hasta el momento.

Faltan 300 millones de las transferencias a Canarias por parte del Estado

Además, Cabello también ha dicho que una vez que analicen esta propuesta estatal, usarán los instrumentos existentes para poder darla a conocer a otros interlocutores, tal y como es «el estilo» del presidente Fernando Clavijo: «Hacer lo más participada y monolítica posible cualquier postura del Gobierno que sea vital para Canarias».

También ha valorado el portavoz del Ejecutivo canario el grado de cumplimiento del Estado en cuanto a las transferencias a Canarias en distintas materias, y ha indicado que hay unos 300 millones de euros pendientes todavía.

Sobre ello, ha expresado que se están dando «avances sólidos» para que ese dinero llegue a Canarias cuanto antes, y que se espera que no ocurra como en 2025, cuando muchos fondos llegaron finalizando el año, lo que dificultaría el trabajo de la propia comunidad para hacerlo llegar a quienes lo necesitan.

«Esperamos y confiamos en que el Gobierno de España cumpla con Canarias, como es su obligación, y a partir de los próximos días se vaya materializando esa buena sintonía que tenemos con los distintos Ministerios», ha apuntado.

Gestión aeroportuaria

El Gobierno de Canarias remitió el pasado miércoles las observaciones que ha hecho a la propuesta estatal en cuanto a la transferencia de competencias en materia de transporte aéreo en la comunidad.

Esas anotaciones, ha defendido Cabello, afianzan el camino que ha iniciado el Ejecutivo canario, que pasan por «tener potestad para decidir sobre las infraestructuras aéreas del archipiélago y dar cumplimiento al Estatuto de Autonomía».