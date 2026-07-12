La Guardia Civil investiga las causas de la reyerta, en el que se ha detenido a un hombre que tenía una requisitoria judicial en vigor

Dos heridos, uno de ellos grave, tras una reyerta con arma blanca en Morro Jable. Europa Press

Dos hombres resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, tras una reyerta con arma blanca ocurrida durante la madrugada de este domingo en un centro comercial de Morro Jable, en el municipio de Pájara (Fuerteventura).

El incidente tuvo lugar sobre las 05:38 horas y movilizó a los servicios de emergencia.

Los dos afectados fueron estabilizados inicialmente en el centro de salud de la localidad.

Tres hombres implicados

Posteriormente, el herido más grave fue evacuado en helicóptero al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, mientras que el otro fue trasladado al Hospital General de Fuerteventura.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas del altercado.

Según las primeras informaciones, en la reyerta estuvieron implicados tres hombres y uno de ellos fue detenido al constarle una requisitoria judicial en vigor.