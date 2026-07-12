Será el primer eclipse visible desde la Península Ibérica en más de un siglo y marcará el inicio del denominado Trío de Eclipses 2026-2028

España inicia la cuenta atrás para el histórico eclipse solar total del 12 de agosto. EFE

La cuenta atrás para el eclipse solar total del próximo 12 de agosto comienza este domingo, a un mes de un fenómeno astronómico que convertirá a España en uno de los mejores lugares del mundo para su observación.

Será el primer eclipse total visible desde la Península Ibérica desde 1912 y el primero de una serie de tres eclipses consecutivos que podrán contemplarse entre 2026 y 2028.

La franja de totalidad atravesará buena parte del país al atardecer, ofreciendo imágenes singulares con el Sol muy bajo en el horizonte.

Observar el eclipse con gafas homologadas

Además, el Gobierno ha designado el Observatorio de Yebes (Guadalajara) como sede oficial del seguimiento del evento, que contará con la participación de expertos del Instituto Geográfico Nacional, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la Agencia Espacial Española y astronautas de la Agencia Espacial Europea.

Las autoridades han recordado la importancia de observar el eclipse con gafas homologadas y además, han pedido planificar con antelación los desplazamientos, ante la previsión de importantes retenciones en las carreteras.

Además, insisten en extremar las precauciones por el elevado riesgo de incendios durante el periodo estival.