El aliado de Donald Trump, Lindsey Graham, falleció tras una “breve y repentina enfermedad”, según informó su oficina

Muere a los 71 años el senador republicano Lindsey Graham. Europa Press

El senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham falleció este sábado a los 71 años como consecuencia de una “breve y repentina enfermedad”, según informó su oficina en un comunicado difundido en redes sociales.

La familia pidió respeto a su privacidad durante este periodo de duelo. Graham ocupaba un escaño en el Senado de Estados Unidos desde 2003 y presidía el Comité Presupuestario de la Cámara Alta.

Aunque en las primarias republicanas de 2016 fue uno de los críticos de Donald Trump, con el paso del tiempo se convirtió en uno de sus aliados más cercanos y en una de las figuras más influyentes del Partido Republicano.

Defensor del apoyo militar a Israel

Su fallecimiento deja vacante un escaño en un Senado donde los republicanos mantienen una ajustada mayoría.

Graham destacó especialmente por sus posiciones en política exterior y por defender una línea intervencionista en conflictos internacionales.

Fue un firme defensor del apoyo militar a Israel, respaldó en su día la invasión de Irak y, en los últimos meses, había abogado por endurecer la postura de Estados Unidos frente a Irán, unas declaraciones que incluso suscitaron críticas dentro de su propio partido.