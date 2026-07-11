Los arrestados ingresan en prisión provisional sin fianza, mientras la Policía Nacional mantiene la búsqueda de otros dos implicados en el robo a la joyería

Los dos detenidos por atracar una joyería en Las Palmas son enviados a prisión provisional

Los dos hombres detenidos por su presunta implicación en un atraco a una joyería del centro comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria, han sido enviados a prisión provisional, comunicada y sin fianza después de haber pasado este sábado a disposición judicial.

Según ha informado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la titular de la Plaza en funciones de guardia del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha tomado esta decisión después de que hayan prestado hoy declaración, acordando continuar la instrucción.

Se les investiga por los delitos de robo con fuerza en local abierto al público utilizando instrumentos peligrosos y por el de pertenencia a grupo criminal.

En los hechos, ocurridos el pasado martes, participaron cuatro individuos, de los cuales dos continúan en estos momentos en paradero desconocido, si bien la Policía Nacional continúa las pesquisas para intentar dar con su paradero y para recuperar los efectos que fueron sustraídos.

Según las imágenes recabadas por los agentes, los cuatro ladrones accedieron al establecimiento y, mediante el uso de un extintor y objetos contundentes, fracturaron varias vitrinas para sustraer diversas joyas del comercio, cuyas empleadas lograron abandonar la joyería, sin que consten lesiones personales, para después huir a bordo de un vehículo que constaba como sustraído.