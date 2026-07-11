Miles de personas participarán en La Romería de San Benito Abad, mientras el Ayuntamiento activará cortes de tráfico, restricciones de estacionamiento y desvíos desde primera hora de la mañana

La Romería de San Benito Abad 2026 llenará este domingo las calles de La Laguna / Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

La Romería Regional de San Benito Abad 2026 volverá a convertir este domingo 12 de julio a San Cristóbal de La Laguna en el epicentro de las tradiciones canarias. La celebración, considerada la romería más representativa del Archipiélago y la única con carácter regional, reunirá a miles de romeros, agrupaciones folclóricas, carretas, ganado y colectivos procedentes de todas las islas para rendir homenaje al patrón de los agricultores.

La jornada pondrá el broche final a varios días de actividades populares y religiosas organizadas con motivo de las fiestas de San Benito Abad, en una edición que volverá a destacar por la participación ciudadana y el protagonismo de las tradiciones canarias.

Un recorrido marcado por el folclore y las tradiciones

Durante el recorrido participarán carretas tradicionales decoradas con flores, frutas y productos del campo, agrupaciones folclóricas, parrandas, rondallas y numerosas personas ataviadas con la vestimenta tradicional canaria.

Como cada año, la romería combinará la devoción religiosa con el ambiente festivo, convirtiendo las calles laguneras en un gran escaparate de la cultura popular del Archipiélago.

Cortes de tráfico y restricciones desde primera hora

Con motivo de la romería, el Ayuntamiento ha preparado un amplio dispositivo especial de movilidad que afectará a buena parte del casco urbano.

La circulación quedará prohibida desde las 05:00 horas y hasta la finalización de la romería en todas las calles incluidas en el recorrido, así como en toda la Avenida de la Candelaria. La única excepción será el acceso regulado para los usuarios del Centro de Salud de San Benito.

Asimismo, desde las 06:00 horas estará prohibido estacionar en todas las vías afectadas por el recorrido, además de otros puntos como la Avenida Embajador Alberto de Armas y la zona de tierra situada entre las calles Sabino Berthelot y Albert Einstein.

Desvíos y recomendaciones para los asistentes

El dispositivo también contempla desvíos de tráfico, zonas reservadas para guaguas y el traslado provisional de las paradas de taxi, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los participantes como de los miles de asistentes previstos durante toda la jornada.

Las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con antelación, utilizar el transporte público siempre que sea posible y respetar la señalización habilitada durante la celebración.