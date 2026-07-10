Televisión Canaria retransmite la 80ª Romería Regional de San Benito Abad

El canal autonómico emitirá esta cita tradicional de la parrilla estival este domingo a las 15:20 horas

Televisión Canaria emitirá la 80.ª Romería Regional de San Benito Abad desde el municipio tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna este domingo 12 de julio, a partir de las 15:20 horas. La cadena pública autonómica vuelve a apostar un año más por llevar a todos los hogares del Archipiélago los detalles de esta festividad, consolidando una de las retransmisiones tradicionales más esperadas de su programación de verano. Se trata de la única romería con carácter regional de Canarias y está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El trayecto de la romería partirá desde el entorno de la ermita del Santo en el barrio de San Benito y discurrirá por las calles principales del casco histórico lagunero, declarado Patrimonio de la Humanidad. El paso de las carretas, barcos tradicionales, agrupaciones folclóricas, parrandas y miles de romeros procedentes de las ocho islas convertirá la ciudad en el gran escaparate de las tradiciones del Archipiélago.

La principal novedad de esta edición de 2026 será el homenaje que recibirá, por primera vez, San Cristóbal, patrón que da nombre a la ciudad. Este reconocimiento tendrá lugar cuando la romería pase frente a la Catedral, una iniciativa propuesta por el investigador y escritor Julio Torres -autor del programa oficial de las fiestas- con la que se quiere reconocer la vinculación histórica entre el municipio y esta celebración. Asimismo, la organización ha reforzado este año las medidas de seguridad, accesibilidad y el cuidado del bienestar de los animales que participan en el arrastre de carretas.

Imagen de archivo de la Romería regional de San Benito de Abad. Fuente: Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

Narración, especialistas y testimonios a pie de calle

Para la cobertura de esta cita, el canal autonómico contará con un equipo de profesionales encargado de acercar los momentos más significativos del itinerario. Alexis Hernández asumirá una vez más el rol de narrador principal desde el set de retransmisión. En esta ocasión estará acompañado por el folclorista lagunero Antonio Hernández, quien participará como comentarista invitado para aportar las claves históricas y etnográficas de la cita.

De manera simultánea, los reporteros Naomi Vera y José Marrero se situarán a pie de calle equipados con conexiones inalámbricas. Ambos profesionales serán los encargados de pulsar el ambiente festivo a través de entrevistas directas a los romeros, peregrinos, artesanos y personalidades destacadas que participen en la celebración.

Un clásico de la programación estival

La emisión de la Romería de San Benito Abad es ya una cita histórica dentro de la parrilla estival de Televisión Canaria, que desde sus inicios se vuelca con la difusión de las manifestaciones folclóricas y populares más importantes de las Islas.

Este encuentro anual destaca por su capacidad para combinar los elementos religiosos con el fervor popular, convirtiéndose en un referente de la identidad canaria que la televisión pública asume el compromiso de registrar y compartir con toda su audiencia.