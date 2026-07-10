La retransmisión de la regata comenzará a las 16:45 horas y podrá seguirse a través de la TDT, Canarias Play, el canal de YouTube @DeporteTVCanarias y rtvc.es

Televisión Canaria retransmitirá en directo este sábado 11 de julio, a partir de las 16:45 horas, el Concurso Deportes Tradicionales Fundación Belén María, última prueba de la Copa Cabildo de Gran Canaria de Vela Latina Canaria. La regata, que se disputará en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria, decidirá el título de la competición.

La emisión podrá seguirse a través de Televisión Canaria (TDT), Canarias Play, el canal de YouTube @DeporteTVCanarias y la web rtvc.es, acercando a los espectadores una de las competiciones más emblemáticas del deporte tradicional canario.

La retransmisión estará dirigida y presentada por José Luis Perdomo, y en el set participarán Juanjo Díaz, patrón del Portuarios, y Marcos Cabrera, patrón y presidente del Roque Nublo. Desde el agua ofrecerán el seguimiento de la regata Eugenia Cantero, periodista y regatista; Patricia Rodríguez, tripulante del Villa de Agüimes; y Mimi González, diploma olímpico en Seúl 88 junto a Patricia Guerra en la clase 470 y primera patrona de un bote íntegramente femenino, el Güi Güi

La Vela Latina de botes protagoniza una retransmisión especial de RTVC este sábado desde la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Imagen de archivo.

En la modalidad de concursos, todas las embarcaciones deberán completar el recorrido pasando por las tres balizas dispuestas por la organización, una configuración que permitirá al público disfrutar de las maniobras de los botes muy cerca de la costa, en una regata en la que el Hospital La Paloma Pueblo Guanche parte como principal favorito al título, señala José Luis Perdomo.

30 profesionales y quince cámaras

Para ofrecer una cobertura de máxima calidad, RTVC desplegará un equipo formado por más de treinta profesionales y un dispositivo técnico compuesto por quince cámaras distribuidas por tierra, mar y aire, que permitirá mostrar la competición desde diferentes perspectivas y acercar al público todos los detalles de esta modalidad deportiva arraigada en la historia e identidad de Gran Canaria.

La emisión, prevista entre las 16:45 y las 18:45 horas, reafirma el compromiso de RTVC con la promoción y difusión de los deportes autóctonos de Canarias, llevando la emoción de la Vela Latina Canaria a los hogares y espectadores del Archipiélago.