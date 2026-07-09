‘Crónicas de San Borondón’ recreará el viaje del aloe desde Canarias hasta México

El programa de La Radio Canaria, viernes a las 22 horas, se embarcará en la travesía de la planta aloe desde Canarias hasta el mar de Cortés, en México, a bordo de las naves de los conquistadores españoles

‘Crónicas de San Borondón‘, programa sobre arqueología y civilizaciones antiguas de La Radio Canaria volverá a viajar al pasado de las Islas, viernes a las 22:00 horas, y en redifusión el domingo a las 00:00 horas, para indagar en uno de los asuntos poco aireados o que que ha pasado desapercibido para los prehistoriadores.

Hace varias décadas, diversos antropólogos y etnobotánicos estadounidenses descubrieron que entre las comunidades de los indios yaquis de México, –asentadas en la zona costera del desierto de Sonora–, era frecuente, desde siglos atrás, la utilización de una planta muy peculiar que no era endémica y que, por tanto, hubo de llegar necesariamente a estas costas mexicanas por mar. Hablamos del aloe.

Los nativos yaki, pobladores del desierto mexicano del Mar de Cortés, recibieron la planta aloe que llegó en las naves de la Conquista y la incorporaron a sus usos medicinales y tradiciones

Investigaciones recientes apuntan a que muy probablemente llegó a estas tierras de México procedente de Canarias como parte de la carga en las naves de los conquistadores españoles. Procedente del Norte de África, de Arabia y de la región de Macaronesia, la planta del aloe encontró en el suelo de Canarias terreno propicio para aflorar y extenderse.

La planta de Aloe viajó desde Canarias hasta la costa del Mar de Cortés, México, en los barcos de las conquistadores españoles

Conocida y utilizada por los antiguos pobladores isleños por sus propiedades curativas, está contrastado que el aloe viajó desde las Islas hasta México adonde entró por las costas del desierto de Sonora, conocido hoy como el Mar de Cortés, de la mano de los sacerdotes embarcados en la misión evangelizadora de la Conquista, primero los jesuitas, (siglo XVI), y después los monjes franciscanos, (siglo XVII).

Territorio yaki

La etnia yaqui, asentada en esta zona árida y semiárida del desierto mexicano de Sonora, incorporó el aloe a su medicina tradicional y a sus prácticas ceremoniales. «Hablaremos de esa travesía del aloe desde Canarias hasta México y llevaremos a la antena algunos interrogantes que siguen abiertos, por ejemplo, cómo conocieron los yakis las propiedades medicinales del aloe y cómo supieron que, según el uso que le dieran, podía generar estados alterados de conciencia», avanza José Gregorio González, director y conductor de ‘Crónicas de San Borondón’.

José Gregorio González, dirige y presenta ‘Crónicas de San Borondón’ en La Radio Canaria

El próximo mes de agosto la ‘Expedición Raíces Ancestrales’ partirá de Canarias con la intención de encontrar respuestas a éstos y otros interrogantes. ‘Crónicas de San Borondón’ avanzará detalles de esta inminente expedición junto al antropólogo Fernando Hernández.

Cine y OVNI

En el programa de esta semana habrá también espacio para hablar de cine, y, en concreto, de una que cumple cincuenta años y se sitúa por derecho propio entre los clásicos de la cinematografía. El director de ’Crónicas de San Borondón’, José Gregorio González, y el especialista en cine Manuel Díaz Noda, harán un pormenorizado análisis de ‘Encuentros en la tercera fase’, dirigida en 1977 por Steven Spielberg.

La película ‘Encuentros en la tercera fase’, de Steven Spielberg, cumple medio siglo de vida y sigue alimentando interrogantes sobre supuestos mensajes ocultos

Medio siglo después de su estreno, la película sigue siendo considerada la mejor cinta dedicada al fenómeno OVNI. ¿Qué desafíos técnicos hubo de afrontar Spielberg? ¿Qué fuentes de información científicas fueron consultadas para el guión? ¿Cómo fue acogida por el público?, serán algunas de las cuestiones que se plantearán a lo largo de la charla.

Cerrará este ‘Crónicas de San Borondón’ una nueva entrega de ‘El Gabinete del Curioseante’, con Ricardo Martín, que viajará hasta la localidad francesa de Rennes-le-Château para analizar el misterio que hace más de medio siglo la situó en el mapa mundial del misterio. «El supuesto hallazgo de un tesoro vinculado a los reyes merovingios y a la figura de Jesús de Nazaret», concluye González.

‘Crónicas de San Borondón’, de La Radio Canaria, continúa una semana más su andadura por la arqueología, misterio y patrimonio mágico de Canarias