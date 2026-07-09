Televisión Canaria emite este viernes la película ‘Sound of Freedom’, que aborda la trata de niños

El largometraje que protagoniza Jim Caviezel se inspira en la experiencia real de Tim Ballard, un ex agente del gobierno norteamericano que renunció a su trabajo para salvar niños de redes de prostitución infantil

Televisión Canaria emite este viernes 10 de julio, a las 23:40 horas, la película ‘Sound of Freedom’, que se basa en la experiencia real de Tim Ballard, un exagente del gobierno de Estados Unidos que renuncia a su trabajo para dedicar su vida a salvar a los niños de los traficantes sexuales mundiales.

Imagen promocional de ‘Sound of Freedom’, con su protagonista, Jim Caviezel.

Tim Ballard dejó su puesto en 2013 para fundar la organización Operation Underground Railroad (OUR), al darse cuenta, después de 12 años persiguiendo redes de pornografía infantil, que muchas de esas operaciones cruzaban fronteras. OUR se constituyó como un grupo privado enfocado en el rescate transfronterizo.

La película, dirigida por Alejandro Monteverde, adapta la operación denominada ‘Triple Take’ llevada a cabo en 2014, en la que Ballard y su equipo coordinaron esfuerzos con la policía local colombiana en las afueras de Cartagena para desarticular una red criminal. Esa operación se saldó con el rescate de unos 50 niños y mujeres.

En el filme, la trama se centra en una peligrosa misión en la que Jim Caviezel interpreta el papel de un agente federal que después de rescatar a un niño de traficantes de personas despiadados, se entera de que la hermana del niño todavía está cautiva y decide intentar salvarla. Con el tiempo agotándose, deja su trabajo y viaja a lo más profundo de la jungla colombiana, arriesgando su vida para liberarla de un destino peor que la muerte.

Junto a Jim Caviezel, el reparto de ‘Sound of Freedom’, que se estrenó en 2023, reune a Mira Sorvino, Bill Camp, Javier Godino, José Zúñiga, Eduardo Verástegui y Scott Haze.