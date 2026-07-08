‘Canarias a la 1’, sesenta minutos de puesta a punto informativa

La Radio Canaria hace un punto y aparte en su programación diaria, a las 13 horas, para tomar el pulso a la información relevante de la jornada en los ámbitos autonómico, nacional e internacional

Con David Perdomo al frente, ‘Canarias a la 1‘ hace una parada informativa cada día en La Radio Canaria. Puntual a su cita de las 13 horas, un amplio equipo de profesionales actualiza titulares y asuntos destacados de lo que va de día y de lo que se prevé en el resto de la jornada.

Un informativo con mirada 360 capaz de abordar no solo la actualidad destacada en cada una de las ocho islas sino que abarca la información nacional e internacional en un ejercicio comprometido a diario con la información como servicio público.

Contexto y consecuencias

«Tiene una hora de duración, más de lo que suele durar en otras emisoras, lo que nos permite profundizar en los temas y analizar todas las aristas de la actualidad. No solo contamos lo que ocurre, también explicamos el contexto y las consecuencias de cada noticia. Es un informativo coral en el que una decena de periodistas seguimos la actualidad desde primera hora de la mañana y permanecemos atentos a cualquier novedad que pueda surgir durante la emisión para contarla al momento», comenta David Perdomo, director del informativo ‘Canarias a la 1’.

David Perdomo, dirige y presenta el Informativo ‘Canarias a la 1’, en La Radio Canaria

Para testar el pulso informativo, la redacción de ‘Canarias a la 1’ comienza cada jornada recopilando la información destacada del día anterior. Le sigue la distribución de los temas que marcarán la actualidad del día, la elaboración de contenidos informativos y la coordinación del equipo para que cada redactor se centre en una noticia.

El sonido de lo que ocurre

«Trabajamos para ofrecer una información rigurosa, contrastada y amena, apoyándonos en numerosos cortes de voz, declaraciones y sonidos. Nuestro objetivo es que el informativo no solo sea útil, sino también atractivo, dinámico y fácil de comprender para todos los oyentes», concluye Perdomo.

La puesta a punto con la Información cada día a las 13 horas en ‘Canarias a la I’, en La Radio Canaria