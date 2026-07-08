Los municipalistas afirman que el ayuntamiento capitalino necesita “un meneo” importante para resolver los problemas de limpieza, vivienda y abandono de los servicios básicos que han generado el descontento generalizado de la ciudadanía

Vídeo RTVC.

Marcial Morales Martín será el candidato de Municipalistas Primero Canarias al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Así lo ha decidido por unanimidad la asamblea local de esta formación política en la capital grancanaria, que ha encargado a Morales no sólo encabezar la candidatura de Primero Canarias de cara a las próximas elecciones municipales de 2027 sino también conformar «una lista de ilusión, compromiso y capacidad de gestión para hacer funcionar el Ayuntamiento como la ciudadanía espera y merece».

La elección de Morales como candidato a Las Palmas de Gran Canaria fue anunciada este miércoles en una comparecencia ante los medios de comunicación. Los municipalistas prometen trasladar a Las Palmas de Gran Canaria los «ejemplos de buena gestión de municipios como Gáldar o Agüimes», donde gobiernan. Con el objetivo de «resolver los problemas de limpieza, vivienda o abandono de los servicios básicos que tanto descontento han generado estos últimos años entre la ciudadanía».

«Gran trayectoria de gestión pública»

“Las Palmas de Gran Canaria necesita un meneo importante y se lo vamos a dar”, explicó Teodoro Sosa. Marcial Morales “cuenta con una gran trayectoria de gestión pública, una hoja de servicios intachable, reputación, prestigio, experiencia, conocimiento y capacidad de trabajo”, lo que lo convierte en “una persona idónea para sacar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de la situación de bloqueo en la que se encuentra”.

Momento de la presentación de Marcial Morales como candidato de Primero Canarias.

Nacido en Tuineje en 1958, Marcial Morales ha desarrollado su actividad profesional como educador de menores, tanto en Puerto del Rosario como en Las Palmas de Gran Canaria, ciudad en la que reside actualmente y en la que ha vivido de forma intermitente, en diferentes etapas, durante casi 30 años. Como gestor público, fue director general de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias entre 1993 y 1999, consejero de Empleo y Asuntos Sociales de 1999 a 2003, concejal de Puerto del Rosario de 2003 a 2005, alcalde de esta capital de 2005 a 2015 y presidente del Cabildo de Fuerteventura desde 2015 hasta 2019.

Comprometido con diferentes proyectos de ámbito social, en los últimos años se ha centrado en su labor como patrono de la Fundación Canaria Yrichen y voluntario en el Comedor Social San Pedro, en La Isleta. El pasado mes de junio solicitó su incorporación como militante de base de Municipalistas Primero Canarias y ahora se convierte en candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, tras aceptar la petición de las bases de regresar a la primera línea política.

«Compromiso, trabajo y capacidad de gestión»

El presidente de Primero Canarias, Óscar Hernández, subrayó el perfil “nacionalista, progresista y municipalista” que Marcial Morales ha demostrado en toda su trayectoria. “Es alguien que viene de abajo, que está siempre en contacto con la calle, es cercano, escucha a la gente, se implica y se compromete”, porque “entiende la política como una actividad de servicio público”. En sus diferentes responsabilidades ha destacado por su “compromiso, trabajo, planificación y capacidad de gestión, con hechos, soluciones y resultados comprobados”. En opinión del presidente municipalista, “es justo el alcalde que Las Palmas de Gran Canaria necesita en este momento”.

Óscar Hernández destacó además que Morales “viene a arrimar el hombro y a trabajar por el crecimiento del proyecto político de Primero Canarias” y puso en valor el carácter “respetuoso, dialogante y honesto” del candidato. “Es un caballero de la política y una buena persona, muy apreciado por todos los que lo conocen”, concluyó.

Un Ayuntamiento «que funcione»

El ya candidato de Primero Canarias aseguró que su formación política tiene un proyecto para la capital que pasar por conseguir “un Ayuntamiento que funcione, que escuche a la ciudadanía y atienda los servicios básicos” como limpieza viaria, gestión de residuos, mantenimiento y asfaltado de calles, control de plagas, cuidado de parques y jardines o seguridad ciudadana, un Ayuntamiento “que dignifique la ciudad, mejore la calidad de vida de la gente y trabaje por resolver el problema de la vivienda”. En su opinión, el próximo gobierno municipal debe estar centrado en “resolver los problemas de la gente y gestionar con eficacia los servicios que necesita la primera ciudad de Canarias”.