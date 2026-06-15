Los municipalistas piden en Vecindario “el voto canario” para las próximas elecciones y lanzan un mensaje de «fuerza, cohesión y unidad»

Primero Canarias reúne a 2.000 personas en su primer encuentro de militantes y simpatizantes.

Primero Canarias, la formación política impulsada por los alcaldes, alcaldesas, dirigentes y bases

municipales del nacionalismo progresista de Gran Canaria, celebró el pasado domingo su primer

encuentro de militantes y simpatizantes. El evento que congregó en Vecindario a cerca

de 2.000 personas procedentes de los 21 municipios de la isla.

Contó con las intervenciones de Francisco García, alcalde de Santa Lucía de Tirajana, municipio

anfitrión; Vanesa Martín, alcaldesa de Ingenio y presidenta de la Mancomunidad del Sureste; Juan

Antonio Peña, alcalde de Telde; Óscar Hernández, alcalde de Agüimes y presidente de Municipalistas Primero Canarias, y Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria.

Sosa: «Nuestra fuerza es nuestra militancia»

“Nuestra fuerza es nuestra militancia”, dijo Teodoro Sosa en su intervención, porque “por muchos

eslóganes que tengas, por muchos discursos que pronuncies o por muchas noticias que generes, sin

militancia no hay partido”.

El líder municipalista agradeció la asistencia a las 2.000 personas que abarrotaron el espacio de La Karpa, un lugar en el que “otros partidos no se atreven a convocar actos porque saben que no tienen gente para llenar”. La elección del lugar no fue casual, sino toda una declaración de intenciones y un mensaje rotundo de apoyo a los seis concejales de Santa Lucía de Tirajana, incluido el alcalde, Francisco García, que han sufrido “acoso, insultos y conspiraciones por parte de quienes han querido desalojarlos del grupo de gobierno, sin lograrlo”. Teodoro Sosa denunció el afán de otras fuerzas políticas por “cortarle el paso a Primero Canarias” con maniobras políticas como las sufridas en Santa Lucía o con mociones de censura contra sus alcaldes, como en San Mateo, Agaete, Guía y Valsequillo.

La respuesta de Primero Canarias es “seguir avanzando en la consolidación del proyecto municipalista, constituir asambleas en los 21 municipios de Gran Canaria y trabajar duro para ganar las próximas elecciones”. “Miramos al futuro con ilusión porque hemos nacido para construir en positivo”,

subrayó.

Sosa agradeció especialmente la presencia destacada entre el público de Marcial Morales, ex alcalde

de Puerto del Rosario, ex presidente del Cabildo de Fuerteventura e histórico dirigente del

nacionalismo progresista de Canarias, ahora en tareas de solidaridad en organizaciones como la

Fundación Yrichen o el Comedor Social San Pedro – La Isleta. Insistió además en la necesidad del

“voto canario” en las próximas citas electorales. “Si vives, piensas y sientes en canario, te tiene que

doler Canarias y tienes que votar por Canarias”, dijo en referencia al proyecto de Mesa de Unidad

con que los municipalistas están promoviendo la unidad de acción polí3ca de las fuerzas de lealtad

canaria para el Congreso y el Senado. “Mientras los canarios nos sigamos dividiendo en Madrid

seguirán frotándose las manos” y por eso “estamos poniendo de acuerdo a muchos par3dos para

defender juntos los derechos y los intereses de Canarias”, insistió.

Otra forma de entender la política

Óscar Hernández, por su parte, destacó la esencia del proyecto municipalista de Primero Canarias. A

diferencia de otros partidos, “nosotros estamos cerca de la gente, escuchamos a nuestros vecinos y

vecinas, salimos de los despachos, pateamos la calle, conocemos los problemas de los barrios y nos

dejamos la piel en buscar soluciones a los problemas de nuestros pueblos y ciudades”, afirmó. «Porque “nuestros jefes no están en Madrid ni en ningún despacho. Nuestros únicos jefes son

ustedes”, dijo en referencia a los militantes y simpatizantes de la organización.

El presidente de Primero Canarias también defendió “otra forma de hacer política”, con “ética y dignidad”. Hay que “olvidarse del insulto y la permanente confrontación”, que solo conducen al “descrédito, el ruido y la polarización”. Para abanderar una política de “diálogo, entendimiento y servicio público”.

«Carácter abierto e inclusivo»

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destacó el carácter abierto e inclusivo de Primero Canarias, “un proyecto en el que caben diferentes sensibilidades porque pone en valor lo que nos une y no lo que nos separa”. “Primero Canarias no resta ni divide sino todo lo contrario, suma y multiplica”,

afirmó. Peña animó a la ciudadanía a dar un paso al frente. Y sumarse al proyecto municipalista como

forma de participar abiertamente en política y luchar por Canarias.