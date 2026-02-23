Primero Canarias comparte con Clavijo 12 propuestas para el Decreto Canarias

El Gobierno de Canarias celebra las propuestas de Primero Canarias al borrador del llamado Decreto Canarias, que le ha presentado a Fernando Clavijo

La formación Municipalistas Primero Canarias ha trasladado este lunes al presidente Gobierno canario, Fernando Clavijo, un total de 12 aportaciones al documento del Decreto Canarias, que han sido «aplaudidas» por el titular del Ejecutivo autonómico.

En declaraciones a los periodistas, el presidente canario ha valorado las propuestas presentadas para «la elaboración de un documento estratégico», con el que se pretende «formalizar de manera mucho más estable, en un contexto muy incierto, muy volátil, con mayorías muy frágiles, la relación de Canarias con el Estado».

Clavijo apela a la “unidad y al interés general” para seguir sumando apoyos al Decreto Canarias

Las aportaciones «son francamente muy buenas», ha celebrado, y «complementan perfectamente» lo articulado para «mejorarlo ostensiblemente». Po eso, asegura, tratará de que se incluyan y aquello que no se pueda, introducido, «obviamente, estará en la mesa de negociación que abriremos con el Gobierno de España».

Por encima de ideologías

Clavijo ha considerado que «éste es un ejemplo claro que cuando se pone el interés general de Canarias por encima de las ideologías políticas, las cosas funcionan».

Además, ha recalcado que el ‘Decreto Canarias’ «no va contra nadie, sino a favor de Canarias». Confía en una negociación «honesta y abierta» con el Gobierno de España para que tengan cabida todas estas medidas», que son «tremendamente positivas» para el futuro del archipiélago.

El presidente de Municipalistas Primero Canarias, Óscar Hernández, ha agradecido la aceptación de las propuestas de cara al decreto, que ha valorado como «un documento que pretende, sin entrar en idearios y en confrontaciones políticas, buscar los recursos necesarios y cumplir con los compromisos adquiridos por el Estado con esta tierra».

Ha destacado que las propuestas de su partido se centran en buscar «una posible solución, financiación y otras cuestiones vinculadas al desarrollo de Canarias».

12 propuestas

En esta línea, ha resumido algunas de ellas, como las ayudas a los autónomos. Un «programa exitoso» del Gobierno canario para las pymes, microempresas y los autónomos que ha demostrado «ser beneficioso» y que pretenden que se destinen también a que no llegan al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

En lo relativo a la extensión del IRPF, que ya existe en La Palma, ha pedido que se amplíe a La Gomera y El Hierro. También «defender que las rentas más bajas sean también más beneficiadas por esta medida».

En lo referente a la vivienda, que cataloga como «la preocupación principal», ha explicado que Primero Canarias «coincide plenamente en la propuesta que hace el Gobierno de Canarias». Añaden, eso sí, el matiz de que sea un programa a ocho años, que permita a las administraciones públicas «planificar y desarrollar esa inversión de cara al futuro».

En relación a las viviendas públicas, puntualiza que «sean para residentes que lleven más de cinco años de residencia».

Sobre sostenibilidad, proponen que la ayuda a la adquisición del coche eléctrico tenga «un plus también que diferencie la situación de Canarias». Reivindican «la puesta en funcionamiento en un marco temporal para la eólica marina». Hernández lo ha considerado «un fundamento estratégico de cara al desarrollo de la producción energética en Canarias».

Sobre inversiones futuras también se incluyen propuestas en relación a la costa, a las afecciones del cambio climático y a las vinculadas a los picos de calor en los espacios urbanos y periurbanos.

Hernández ha informado de que otra medida que tiene que ver con el desarrollo de un plan específico de empleo para el sector agrario. La idea es «intentar recuperar ese 40 % de pérdida de puestos de trabajo en la última década».