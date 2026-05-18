El Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha destacado que esta medida prevé financiar hasta el 95 % de una vivienda para los jóvenes

El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de la Hipoteca Joven para facilitar el acceso a la vivienda de la población que llegaría hasta un máximo de financiación del 95 %, en lugar del 80 % al que ahora puede llegar la financiación por parte de las entidades bancarias.

El Consejo de Gobierno de Canarias 18 de mayo 2026. Imagen Gobierno de Canarias

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, adelantó esta medida y los requisitos para optar a ella, que supone una aportación inferior en la entrada para comprar un inmueble.

(Habrá ampliación)