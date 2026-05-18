El Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha destacado que esta medida prevé financiar hasta el 95 % de una vivienda para los jóvenes
El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de la Hipoteca Joven para facilitar el acceso a la vivienda de la población que llegaría hasta un máximo de financiación del 95 %, en lugar del 80 % al que ahora puede llegar la financiación por parte de las entidades bancarias.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, adelantó esta medida y los requisitos para optar a ella, que supone una aportación inferior en la entrada para comprar un inmueble.
(Habrá ampliación)