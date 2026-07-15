La Consejería limita además el uso de las pantallas en el segundo ciclo de Infantil y apuesta por un aprendizaje basado en el juego, la experimentación y la interacción directa

Educación retirará las pantallas digitales de las aulas de 0 a 3 años en Canarias. Gobierno de Canarias

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias retirará las pantallas interactivas de las aulas del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) antes del 30 de noviembre de 2026.

La medida responde a criterios pedagógicos y a la evidencia científica disponible sobre el desarrollo infantil, además de las recomendaciones de la Sociedad Española de Pediatría.

Las instrucciones también limitan el uso de estos dispositivos en el segundo ciclo de Infantil, donde solo podrán emplearse con una finalidad educativa concreta y justificada.

Reubicación de las pantallas

Educación defiende que, en estas edades, deben priorizarse el juego, la exploración sensorial, la manipulación de materiales, el movimiento y la interacción con el entorno y con otras personas.

Las pantallas retiradas serán reubicadas en otros espacios de los centros educativos, que contarán con apoyo técnico y financiación para realizar el traslado.

La Consejería contempla excepciones para el alumnado con necesidades educativas especiales cuando estos dispositivos sean imprescindibles para facilitar la comunicación o el acceso al currículo.