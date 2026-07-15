El Parque Astronómico de El Julán, financiado con fondos europeos Next Generation, ha supuesto una inversión de 282.000 euros y busca diversificar la oferta turística de la isla

El Hierro inaugura el Parque Astronómico de El Julán para impulsar el astroturismo. Europa Press

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de El Hierro han inaugurado este miércoles el nuevo Parque Astronómico de El Julán, ubicado en el municipio de El Pinar.

La infraestructura, que ha contado con una inversión de 282.000 euros financiada con fondos Next Generation de la Unión Europea, pretende consolidar el astroturismo como uno de los principales atractivos de la isla.

El parque dispone de un aula divulgativa para actividades educativas y de un módulo profesional automatizado destinado a la investigación científica.

Rehabilitación del Parque de Sostenibilidad de Las Cancelitas

Además, ambos espacios cuentan con telescopios de alta capacidad para la observación de la Vía Láctea, planetas, constelaciones y otros cuerpos celestes, aprovechando la baja contaminación lumínica y las condiciones atmosféricas de El Hierro.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Reserva de la Biosfera, dotado con más de 2,8 millones de euros, que incluye además la rehabilitación del Parque de Sostenibilidad de Las Cancelitas, la creación del Eco Paseo Ciclista Los Mocanes-Punta Grande y la implantación de una herramienta de Big Data para la gestión turística de la isla.