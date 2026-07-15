Emily Estefan: «Canarias es un puente entre muchas culturas»

A tan solo dos días de su actuación en el ‘Tenerife Cook Music Fest’, Emily Estefan nos habla sobre su trayectoria y conexión con Canarias

Emily Estefan aterriza en Canarias para formar parte del cartel del ‘Cook Music Fest‘, donde el viernes, 17 de julio, compartirá escenario con aristas como Gente de Zona, Chayanne, Olga Tañón y Greeicy. Antes de su actuación, reconoce que actuar en las Islas supone cumplir «un sueño» y asegura que la cita será una celebración de la diversidad musical y de la cultura latina.

La cantante confiesa que llegar a Canarias le produce una sensación difícil de describir. Destaca el cariño de la gente, el clima, el mar y el paisaje como algunos de los motivos que hacen especial esta visita. A ello se suma la ilusión de compartir escenario con artistas de distintas generaciones y estilos musicales, una oportunidad que, asegura, todavía le cuesta creer.

Lejos de ver esas diferencias como una barrera, considera que son precisamente las que convertirán el festival en una experiencia única para el público. «Va a ser una bomba musical y de felicidad», afirma al referirse a un cartel en el que convivirán propuestas tan distintas como la salsa, la música urbana, el pop latino o los ritmos caribeños.

Aunque nació en Estados Unidos, cuenta que siempre ha sentido muy presentes sus raíces latinas. En ese sentido, encuentra en Canarias un punto de encuentro entre culturas, un lugar que define como «un puente» capaz de conectar tradiciones, sonidos e identidades diferentes.

Emily Estefan: «la música vive un momento especialmente importante para la comunidad latina» / RTVC

Esa mezcla cultural también está presente en su propia trayectoria artística. Formada en jazz, ha apostado por fusionar ese estilo con la salsa, convencida de que la riqueza de la música está precisamente en la capacidad de unir géneros y sensibilidades. Por eso cree que compartir cartel con artistas como Olga Tañón, Gente de Zona o Greeicy supondrá un regalo para el público.

La música, además, ocupa un lugar central en su vida familiar. Explica que forma parte de su identidad desde siempre y que las nuevas generaciones continúan ese legado. Aunque cada miembro de la familia ha desarrollado su propio camino artístico, todos conservan una esencia común que los une.

Para la artista, la música es un lenguaje universal. Más allá del idioma en el que se canten las canciones, sostiene que el ritmo y la emoción son capaces de conectar con cualquier persona. «Si escuchas una batería, todo el mundo se mueve», resume para explicar cómo la música trasciende fronteras y culturas.

También, considera que la música vive un momento especialmente importante para la comunidad latina. Cree que es tiempo de mostrar con orgullo esa identidad y de transmitir alegría a través de las canciones, especialmente en un contexto en el que, asegura, el mundo necesita mensajes positivos. Ese es precisamente el espíritu con el que afronta su actuación en el ‘Cook Music Fest‘.

Pensando en los jóvenes que sueñan con abrirse camino en la industria musical, lanza un mensaje de perseverancia. Anima a perseguir las propias metas sin abandonar aquello que apasiona, recordando que la vida es demasiado corta para renunciar a los sueños y que la música puede convertirse en una forma de hacer felices a los demás.

Como despedida, deja una invitación directa al público canario para que no deje pasar la oportunidad de asistir al festival. Quienes aún no tengan su entrada, asegura entre risas, «se van a perder una gran fiesta»