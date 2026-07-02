La artista actuará el próximo 16 de julio en una jornada que estará dedicada al sonido urbano

La organización del Tenerife Cook Music Fest ha confirmado este jueves la incorporación de la artista puertorriqueña Ivy Queen al cartel de su primera jornada, que se celebrará el 16 de julio en la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

La puertorriqueña Ivy Queen se suma al cartel del Tenerife Cook Music Fest. Imagen cedida por el festival

Según afirma el festival en una nota, con esta incorporación queda completa la programación de una noche dedicada íntegramente al sonido urbano.

Un añadido para el sonido urbano

La artista puertorriqueña es considerada una de las grandes pioneras del reguetón y se suma a un cartel encabezado por Don Omar, una de las figuras más influyentes del género a nivel mundial, en el que también figuran los artistas internacionales Myke Towers y Farruko.

La jornada inaugural reunirá así, en una sucesión de actuaciones, a algunos de los nombres más destacados de la música urbana actual. El cartel de esta edición se reparte en tres jornadas temáticas y el 16 de julio estará marcado por este sonido urbano con los cuatro artistas mencionados.

Fotografía de archivo del cantante puertorriqueño Don Omar durante un concierto. EFE/ Alonso Cupul

Por otro lado, el 17 de julio, de marcado acento latino, reunirá a Chayanne, Olga Tañón, Greeicy, Emily Estefan y Gente de Zona. La cita concluirá el 18 de julio con una jornada de raíces tropicales protagonizada por Elvis Crespo, Luis Enrique, Tito Nieves, Sergio Vargas y Hermanos Rosario.

La organización prevé congregar a más de 80.000 asistentes a lo largo de las tres jornadas y las entradas para los días 17 y 18 de julio, así como toda la información práctica del festival, pueden consultarse en cookmusicfest.es.