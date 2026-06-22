La jornada de selección reunió a candidatos, principalmente jóvenes de entre 18 y 25 años, para cubrir puestos de trabajo durante Tenerife Cook Music Fest

2.500 personas aspiran a 600 empleos en el Tenerife Cook Music Fest 2026. Europa Press

Un total de 2.500 personas participaron el pasado sábado 20 de junio en la jornada de selección de personal del Tenerife Cook Music Fest 2026, celebrada en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife.

De este proceso saldrán las 600 personas que formarán parte del equipo de trabajo del festival, que busca cubrir puestos como camareros, azafatas, personal de producción, office y staff.

La mayoría de las personas inscritas son jóvenes de entre 18 y 25 años, lo que consolida al evento como una de las principales oportunidades de empleo juvenil del verano en Canarias.

Previsión de más de 80.000 asistentes

El promotor del festival, José María de la Cova, destacó que esta edición generará “600 puestos de trabajo, la mayoría para gente joven de la isla”, y subrayó que el impacto laboral del evento “se queda aquí”.

Además, representantes del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y entidades colaboradoras pusieron en valor la capacidad del festival para generar oportunidades y dinamizar la economía local.

El festival celebrará sus tres jornadas de música en directo los días 16, 17 y 18 de julio en la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife, con una previsión de más de 80.000 asistentes.