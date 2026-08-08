El conjunto blanquiazul firma un empate sin goles en Butarque y gana desde los once metros en su último ensayo antes del estreno liguero ante el Eibar

El CD Tenerife conquistó este sábado la 46ª edición del Torneo Villa de Leganés tras superar al conjunto madrileño en la tanda de penaltis, después de un encuentro que terminó sin goles en el tiempo reglamentario. El triunfo permite a los blanquiazules levantar el Pepino de Oro y cerrar con buenas sensaciones su preparación ante un rival de la misma categoría.

El duelo ofreció un guion propio de un partido de pretemporada, con alternancia en el dominio, mucho juego en el centro del campo y escasas ocasiones claras. El Tenerife tuvo fases de control territorial, aunque las mejores oportunidades correspondieron al conjunto local, especialmente durante el primer periodo.

El Leganés amenaza antes del descanso

El equipo dirigido por Cervera comenzó buscando profundidad, con Noel López como uno de los futbolistas más activos por la banda izquierda. Sin embargo, el Tenerife encontró dificultades para superar el entramado defensivo del Leganés y apenas consiguió acercarse con peligro durante los primeros compases.

La primera aproximación destacada llegó en el minuto 22, cuando Víctor Moreno puso un buen balón desde la derecha que permitió al Tenerife pisar con mayor peligro el área local. Poco después, Naím, incorporado al terreno de juego tras la lesión de Franqueza, también generó alguna situación interesante para los visitantes.

El Leganés fue ganando presencia con el paso de los minutos y empezó a manejar más la pelota. Zico tuvo una oportunidad en el minuto 32, aunque no encontró portería, mientras que Gharbi estuvo cerca de adelantar a los madrileños cuatro minutos después con un potente disparo desde la frontal.

El Tenerife trató de recuperar el control antes del descanso y encontró en Enric Gallego a su principal amenaza ofensiva. El delantero remató fuera en el minuto 41 después de un centro de Noel López, en la primera ocasión realmente peligrosa de los blanquiazules.

La respuesta del Leganés llegó inmediatamente. Dani Martín tuvo que intervenir ante un disparo de Ketcha en el minuto 44, evitando que el conjunto local se marchara al vestuario con ventaja.

Once inicial del CD Tenerife este sábado

El Tenerife mejora tras el descanso

Cervera introdujo cambios tras el intermedio y modificó la estructura ofensiva del equipo, con Peĉar actuando por detrás de Ranos y Jesús Álvarez entrando también al terreno de juego.

El Tenerife elevó entonces la presión y ganó metros sobre el campo, dificultando la salida de balón del Leganés. Los numerosos cambios realizados por ambos entrenadores, habituales en este tipo de encuentros, fueron alterando el ritmo y la continuidad del juego.

Con el paso de los minutos, el conjunto blanquiazul consiguió mantener más alejado al Leganés de su área, aunque encontró muchos más problemas para generar peligro cuando tenía la posesión.

Gharbi volvió a poner a prueba a Dani Martín desde la mediapunta y el guardameta tinerfeño respondió nuevamente con solvencia, manteniendo su portería a cero.

Dani Martín decide el torneo desde los once metros

El partido parecía encaminado al empate sin goles cuando una rápida acción de Diocou en el minuto 89 dejó una de las mejores oportunidades del tramo final. Nacho Gil no consiguió aprovechar el balón en el punto de penalti y su remate terminó directamente en las manos de Zidane.

El marcador no se movió y el ganador tuvo que decidirse desde los once metros. Ahí apareció de nuevo Dani Martín, convertido en protagonista del Tenerife, al detener los dos primeros lanzamientos del Leganés.

El conjunto blanquiazul mantuvo la ventaja pese al fallo de Fabricio y Marc Mateu convirtió el lanzamiento definitivo, certificando el triunfo del Tenerife y la conquista del Pepino de Oro.

La victoria llega a una semana del estreno liguero en Ipurúa ante el Eibar, un primer examen oficial en el que el equipo de Cervera buscará trasladar las buenas sensaciones de una pretemporada en la que ha competido de tú a tú ante rivales de su misma categoría.

La previa

El CD Tenerife afrontaba este sábado, 8 de agosto, su último compromiso de la pretemporada con la disputa del XLVI Trofeo Villa de Leganés ante el CD Leganés. El encuentro se celebraba en la Instalación Deportiva Butarque a partir de las 18:00 (hora canaria). Pudo seguirse en directo a través de la TV Canaria.

El equipo blanquiazul buscaba confirmar las buenas sensaciones ofrecidas durante toda la preparación frente a un rival de LALIGA HYPERMOTION, en la que era la última prueba antes del debut liguero ante la SD Eibar, previsto para el 16 de agosto a las 16:00 horas, hora canaria.

Último ensayo antes de la Liga

El CD Tenerife llegaba a esta cita tras completar una pretemporada con resultados positivos frente al CD Tenerife B (3-0), Getafe CF (1-2), CD Marino (0-6), UD Añaza (2-0), Cádiz CF (2-2) y UD Tamaraceite (3-2).

El conjunto tinerfeño disputaba por primera vez el tradicional Trofeo Villa de Leganés, un torneo en el que el CD Leganés figura como el club más laureado con 25 títulos.

Dónde se puede ver el partido

En el canal de TDT de Televisión Canaria

En el canal de Deportes de Televisión Canaria en YouTube

En el portal web www.rtvc.es

En la plataforma Canarias Play

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