La ULL cierra sus instalaciones hasta el 25 de agosto

La Sede Electrónica de la ULL permanecerá operativa, pero las peticiones recibidas durante este periodo serán tramitadas una vez reiniciada la actividad académica

La Universidad de La Laguna (ULL) cerrará sus instalaciones y servicios desde este viernes a partir de las 21:00 horas hasta las 6:00 del martes 25 de agosto. En concreto, «atendiendo a razones organizativas y de eficiencia de los servicios».

Imagen archivo RTVC.

Durante este periodo, los centros docentes, oficinas y restantes servicios no estarán disponibles para el público. Tampoco, será posible acceder a los campus y edificios de la institución. Cabe destacar que salvo casos excepcionales como el de experimentos vivos que precisen supervisión.

La Sede Electrónica permanecerá operativa, pero las peticiones recibidas durante este periodo serán tramitadas una vez reiniciada la actividad académica. Todo ello, debido a que el periodo de cierre ha sido declarado inhábil.

También seguirán activos la plataforma web, el campus virtual y el servicio de correo electrónico.

Boletín Oficial de Canarias

La institución académica publicó en el Boletín Oficial de Canarias su relación de días inhábiles que, en un modificación difundida el 3 de agosto, determina que todo este periodo será inhábil para la presentación de solicitudes de participación en procesos selectivos de personal docente e investigador, así como para la publicación de listados, cómputo de plazos y reunión de las comisiones de selección en los referidos procedimientos.

Para procesos selectivos de PTGAS, el periodo inhábil quedará circunscrito al periodo de cierre de instalaciones, es decir, entre el 8 y el 24 de agosto.