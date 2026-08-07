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La Policía Nacional remite al juzgado el primer atestado sobre la explosión en la planta de Salinetas

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La Policía Científica continúa recabando muestras para esclarecer las causas de la deflagración, que dejó un fallecido y tres heridos

La Policía Nacional ya ha remitido al juzgado competente el primer atestado elaborado por sus agentes sobre lo ocurrido el pasado miércoles tras la explosión de un tanque de combustible en una planta del polígono industrial de Salinetas, en Telde, Gran Canaria.

Informa. RTVC.

Según han precisado a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, solo uno de los tres heridos permanece hospitalizado en un centro de la capital grancanaria, donde continúa recuperándose de las lesiones que le causó la deflagración.

GRAFCAN7159. TELDE (GRAN CANARIA), 05/08/2026.- Una persona ha fallecido y otra más se encuentra herida de gravedad después de que a mediodía de este miércoles explotara un tanque de combustible en una planta del polígono industrial de Salinetas, en el municipio de Telde (Gran Canaria). En la imagen, cubierta del tanque en el que se ha producido la explosión. EFE/Angel Medina G.
EFE/Angel Medina G.

La investigación continúa

La Policía Científica ha regresado al lugar del siniestro para recoger nuevas muestras que permitan aclarar qué ocurrió en el tanque de combustible donde se produjo la explosión.

El accidente tuvo lugar el pasado miércoles al mediodía, cuando operarios de una empresa subcontratada realizaban tareas de mantenimiento en los tanques. En ese momento se produjo una deflagración en uno de ellos que causó la muerte de un trabajador y dejó otras tres personas heridas, una de ellas de carácter grave.

Por tanto, la Policía Nacional mantiene activa la investigación que trata de esclarecer las causas que provocaron la explosión en mencionado tanque de combustible.

La empresa colabora con las autoridades

Según la compañía propietaria de la planta, Disa, las labores de mantenimiento las realizaba una empresa especializada en este tipo de operaciones, habituales en estas instalaciones.

Asimismo, Disa aseguró a través de un comunicado remitido el mismo día del siniestro que estaba colaborando con las autoridades para «llegar a conocer con el máximo rigor las circunstancias de los hechos» que acaecieron.

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