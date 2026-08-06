Uno de los afectados por la explosión de un tanque de combustible en Salinetas, Telde, que se cobró la vida de una persona, continúa en estado grave en un hospital de la capital grancanaria

Informa: Redacción Informativos RTVC

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha confirmado que uno de los trabajadores heridos en la explosión registrada este miércoles en un tanque de combustible del polígono industrial de Salinetas permanece ingresado en estado grave. El otro operario afectado recibió el alta hospitalaria durante la tarde-noche de ayer.

En declaraciones a Televisión Canaria, Peña recordó que tanto los dos heridos como el trabajador fallecido, un vecino de 36 años del barrio de Caserones, son residentes del municipio. «El otro compañero, en la tarde-noche de ayer, fue dado de alta. Son dos vecinos también de este municipio de Telde, al igual que el tristemente fallecido», señaló.

El regidor calificó la tragedia como «el día más duro y más triste» desde que asumió la Alcaldía. «Pesa la responsabilidad de un episodio del que en ese momento no se puede conocer la magnitud, pero sobre todo pesa el dolor. Cómo explicarle a una madre, a una hermana o a un hijo el fallecimiento de este trabajador, una persona humilde, buena gente, muy querida y conocida en esta ciudad, que un día sale a trabajar y tristemente un suceso como este se lleva por delante una vida», lamentó.

Tanque de combustible en Salinetas, Telde, que explotó. Imagen RTVC

Trabajos rutinarios de mantenimiento

Según explicó el alcalde, los operarios realizaban labores habituales de mantenimiento cuando ocurrió la explosión. «Estaban haciendo trabajos rutinarios, de rehabilitación, mantenimiento y soldadura, un trabajo en vertical. Algo tuvo que pasar que, evidentemente, no estaba en sus manos ni en su conocimiento y que ocasionó de manera inmediata el fallecimiento de este trabajador y el estado grave del resto de compañeros», indicó.

La investigación deberá determinar ahora qué provocó el accidente en las instalaciones del polígono industrial.

Llamamiento a no difundir imágenes

Peña destacó también la rápida respuesta de los servicios de emergencia y el comportamiento de la ciudadanía tras el suceso. Desde los primeros momentos se pidió evitar el tránsito por la zona, uno de los principales accesos al polígono de Salinetas, y no compartir imágenes del accidente en redes sociales.

«Sabemos que hubo personas que, por curiosidad, detuvieron el coche y algunos trabajadores grabaron imágenes, pero pedimos que no se divulgaran porque no iban a aportar absolutamente nada, solo más dolor para la familia. La gente ha respondido y esas imágenes no se han compartido», afirmó.

Tranquilidad tras las primeras horas de incertidumbre

El alcalde reconoció que durante los primeros minutos existió una gran preocupación por la proximidad del incidente a uno de los mayores depósitos de combustible de Canarias y a zonas residenciales como Salinetas y Melenara.

«Los vecinos siempre han convivido con esa preocupación por la cercanía de un complejo de combustible de enormes dimensiones. Además, se encuentra en un polígono industrial con una actividad muy importante y junto a una gran superficie comercial, por lo que los primeros minutos fueron de incertidumbre», explicó.

No obstante, trasladó un mensaje de tranquilidad a la población. Según indicó, tanto la empresa como los equipos de seguridad y emergencias han confirmado que la situación está completamente normalizada y que la circulación y la actividad en la zona pueden desarrollarse con normalidad, después de que durante la jornada de ayer se registrara una notable disminución del tráfico y de la afluencia de clientes al polígono por precaución.