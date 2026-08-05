La explosión se produjo en torno a las 12:09 horas, momento en el que los servicios de emergencia recibieron el aviso y se desplazaron hasta la zona de los tanques de combustible del Polígono Industrial de Salinetas

La explosión de un tanque de combustible en el polígono industrial de Salinetas, en Telde (Gran Canaria), ha dejado un fallecido y dos heridos. El accidente se produjo sobre las 12:09 horas de este miércoles.

Los dos heridos, ambos con pronóstico grave, han sido trasladados a un centro hospitalario, según ha confirmado la Policía Nacional.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Investigan las causas de la explosión

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, así como agentes de la Policía Local de Telde y del Cuerpo Nacional de Policía, además de efectivos de Protección Civil y personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Las causas de la explosión todavía se desconocen. No obstante, fuentes conocedoras de los hechos consultadas por Europa Press han indicado que dos operarios trabajaban en la parte alta de uno de los tanques realizando labores de soldadura cuando se produjo el accidente.

Explosión en un depósito de combustible en Salinetas, Telde.

El Ayuntamiento pide evitar la zona

Desde el Ayuntamiento de Telde han informado de que los servicios de emergencia permanecen en el lugar y trabajan de forma coordinada para atender la situación y garantizar la seguridad en el entorno.

Además, el consistorio ha solicitado a la ciudadanía que evite desplazarse a las inmediaciones del polígono industrial de Salinetas mientras continúan las labores de los equipos de intervención, con el fin de no dificultar el acceso ni la movilidad de los vehículos de emergencia.

El Gobierno de Canarias declara la alerta por riesgo de deflagración

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por riesgo de deflagración de un tanque de combustible en reparación en Telde (Gran Canaria), tras la explosión registrada este miércoles.

La activación de esta situación de alerta responde, según ha explicado el Gobierno de Canarias, a la información disponible y a la aplicación del Plan Especial de Emergencia Exterior por riesgo de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas en la Comunidad Autónoma de Canarias (RISQCAN).

La alerta afecta al polígono industrial de Salinetas

El ámbito territorial de la alerta se circunscribe al polígono industrial de Salinetas, en el municipio grancanario de Telde, después de que este mediodía se notificara una deflagración en las inmediaciones de las instalaciones de DISA-Salinetas.

Como consecuencia del accidente, la estructura del depósito ha resultado gravemente dañada, según la información facilitada por el Gobierno de Canarias.