El coste de equipar a un alumno en Canarias aumenta un 18 % en los últimos tres años y obliga a muchas familias a adelantar las compras ante nuevas subidas de precios

Las familias canarias afrontan un nuevo incremento del gasto para la vuelta al colegio. El coste medio por alumno ha subido un 18 % en los últimos tres años, lo que supone unos 75 euros más por hijo. Muchos padres ya realizan sus compras en agosto para evitar nuevas subidas de precios durante las próximas semanas.

Aunque todavía es la primera semana de agosto, muchas familias adelantan las compras para repartir el gasto y evitar posibles incrementos de precios.

Según los datos de los últimos años, equipar a un alumno cuesta este curso un 18 % más que hace tres años. En consecuencia, las familias desembolsan una media de 75 euros adicionales por hijo.

Imagen de archivo / RTVC

Este aumento afecta especialmente a los hogares con varios menores escolarizados. Por ello, muchos consumidores optan por adquirir el material con antelación y aprovechar las ofertas de verano.

Libros, uniformes y material concentran el mayor desembolso

Según compradores habituales los libros de texto representan el mayor gasto para ellos. En muchos casos, la factura supera los 200 euros por alumno, especialmente en las etapas obligatorias.

Además, los uniformes y el calzado también suponen un importante esfuerzo económico. El coste conjunto puede alcanzar los 130 euros, según las estimaciones del sector.

Por otra parte, el material escolar mantiene un precio variable. La inversión oscila entre los 50 y los 90 euros, en función del curso y de las necesidades de cada estudiante.

El comercio adelanta la campaña escolar

Las librerías, papelerías y establecimientos especializados ya registran un aumento de clientes. Muchas familias prefieren repartir el gasto durante el verano para aliviar el impacto económico de septiembre.

Asimismo, los negocios dedicados a la confección de uniformes trabajan desde hace semanas a pleno rendimiento. La demanda se concentra antes del inicio del curso para evitar esperas de última hora.

El sector comercial espera que la actividad continúe creciendo durante agosto. Mientras tanto, las familias buscan ajustar el presupuesto sin renunciar al material necesario para el nuevo curso escolar.