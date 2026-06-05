El pasacalles por el centro de Las Palmas de Gran Canaria pone fin a un curso dedicado al aprendizaje del timple y la música tradicional canaria

Las Palmas de Gran Canaria ha acogido este viernes un multitudinario pasacalles en la calle Mayor de Triana con cerca de 300 alumnos de diez centros educativos, que han puesto el broche final al proyecto ‘Un timple en mi cole’, impulsado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

El alumnado ha recorrido la zona acompañado por la parranda de mayores de Vecindario y un coro infantil, en una jornada que ha convertido el centro de la ciudad en un espacio de encuentro intergeneracional. La actividad ha concluido con una actuación frente al Teatro Pérez Galdós.

Unos 300 alumnos celebran en Triana el cierre del proyecto educativo ‘Un timple en mi cole’

Talleres, charlar y actividades

El proyecto, coordinado por el músico Germán López, ha acercado durante el curso escolar al alumnado de Primaria al timple como instrumento emblemático de la música popular canaria mediante talleres, charlas y actividades prácticas en centros educativos de toda la isla.