El artista neoyorquino, Spencer Tunick, creó la instalación Gran Spectrum frente a la catedral de Santa Ana con cuerpos pintados de los colores del arcoíris

Spencer Tunick reúne a 500 personas desnudas para reivindicar la diversidad LGTBIQ+. EFE/Ángel Medina G.

El artista estadounidense Spencer Tunick reunió este domingo a cerca de 500 voluntarios en la plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, para dar forma a Gran Spectrum, una instalación artística compuesta por cuerpos desnudos pintados con los colores del arcoíris.

La obra busca visibilizar la diversidad de la comunidad LGTBIQ+ y lanzar un mensaje de inclusión y libertad.

La intervención comenzó al amanecer, cuando los participantes, distribuidos por colores, formaron una gran composición frente a la catedral de Santa Ana siguiendo las indicaciones del fotógrafo.

Rendir homenaje a la comunidad LGTBIQ+

Tunick explicó que su intención era rendir homenaje a la comunidad LGTBIQ+ y reivindicar la aceptación de los cuerpos como símbolo de igualdad y respeto.

La iniciativa se desarrolló en un ambiente festivo y de participación ciudadana, aunque coincidió con los preparativos de la celebración religiosa en honor a Santa Ana, lo que obligó a coordinar el acceso al templo.

Tras la sesión fotográfica, los participantes destacaron la experiencia como una oportunidad para promover la diversidad y la inclusión a través del arte.