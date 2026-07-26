La programación del Auditorio de Tenerife de la temporada 2025-2026 reunió a escolares, colectivos sociales y público de todas las edades a través de conciertos, teatro, talleres y visitas guiadas

Más de 20.000 personas participaron en las actividades educativas y sociales del Auditorio de Tenerife. Europa Press

Más de 20.000 personas participaron durante la temporada 2025-2026 en las actividades organizadas por el Área Educativa y Social del Auditorio de Tenerife.

La programación, desarrollada entre septiembre y junio, incluyó conciertos didácticos, espectáculos para centros escolares, talleres, visitas guiadas y proyectos de mediación dirigidos a públicos de todas las edades.

Entre las iniciativas más destacadas figuran los conciertos educativos de la Sinfónica de Tenerife, el programa Teatro en la Escuela y la primera edición de Coro Canguro, una propuesta para la primera infancia en la que participaron adultos y bebés de distintos municipios de la isla.

Visitas guiadas y actividades de mediación con colectivos

Además, más de 6.500 personas asistieron a las funciones y procesos creativos desarrollados en centros educativos y sociales.

El programa también impulsó las Escuelas de Teatro, con alumnado de entre 7 y 78 años, así como visitas guiadas y actividades de mediación con colectivos como la Fundación ONCE y AFES Salud Mental.

Además, desde el Cabildo de Tenerife destacaron el alcance de una programación que busca acercar la cultura a toda la ciudadanía y fomentar la participación desde edades tempranas.