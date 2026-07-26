InicioNoticiasNacional

La Velada del Año VI conquista Sevilla con un espectáculo de récord

RTVC / EFE
Añade a RTVC en Google

El evento de Ibai Llanos, la Velada del Año VI, reunió a 80.000 espectadores en La Cartuja y millones de personas siguieron en directo una jornada que combinó boxeo, música y entretenimiento

La Velada del Año VI conquista Sevilla con un espectáculo de récord
La Velada del Año VI conquista Sevilla con un espectáculo de récord. EFE

La sexta edición de La Velada del Año volvió a convertir Sevilla en el epicentro del entretenimiento digital con más de ocho horas de espectáculo en el Estadio de La Cartuja.

Organizado por Ibai Llanos, el evento reunió a 80.000 asistentes y a millones de espectadores a través de internet en una cita que combinó diez combates de boxeo amateur, actuaciones musicales y una gran puesta en escena.

Boxeo combinado con actuaciones musicales

La jornada estuvo marcada por los triunfos de TheGrefg sobre IlloJuan y de Plex frente a Fernanfloo, además de un emotivo homenaje al creador de contenido argentino Gaspi.

Sobre el escenario también actuaron artistas como Juanes, Bad Gyal, Anuel AA, Yandel, Eladio Carrión y Taburete. Consolidando el formato como uno de los mayores espectáculos del entretenimiento en español.

Ganadores de los combates:

  • Edu Aguirre venció a Gastón Edul.
  • La Parce derrotó a Fabiana Sevillano.
  • Natalia MX ganó a Clersss.
  • Lit Killah venció a Kidd Keo.
  • Alondrissa derrotó a Angie Velasco.
  • Gero Arias ganó a ViruZz.
  • RoRo venció a Rivers.
  • Marta Díaz derrotó a Tatiana Kaer.
  • Plex ganó a Fernanfloo.
  • TheGrefg se impuso a IlloJuan.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

La ULPGC acogerá en noviembre las primeras jornadas de Aprendizaje-Servicio Universitario de Canarias

El incendio de Madrid continúa activo y sin estabilizar

1-2 | La UD Las Palmas pierde un tenso amistoso

Alrededor de 45.000 hectáreas calcinadas y cerca de 90.000 personas evacuadas y confinadas en Madrid y Ávila

Fallece un motorista tras salirse de la TF-1 en Adeje

(13-2) | El Tenerife Marlins se proclama campeón de Liga al derrotar a Astros Valencia

NOTICIAS RELACIONADAS