El evento de Ibai Llanos, la Velada del Año VI, reunió a 80.000 espectadores en La Cartuja y millones de personas siguieron en directo una jornada que combinó boxeo, música y entretenimiento
La sexta edición de La Velada del Año volvió a convertir Sevilla en el epicentro del entretenimiento digital con más de ocho horas de espectáculo en el Estadio de La Cartuja.
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Organizado por Ibai Llanos, el evento reunió a 80.000 asistentes y a millones de espectadores a través de internet en una cita que combinó diez combates de boxeo amateur, actuaciones musicales y una gran puesta en escena.
Boxeo combinado con actuaciones musicales
La jornada estuvo marcada por los triunfos de TheGrefg sobre IlloJuan y de Plex frente a Fernanfloo, además de un emotivo homenaje al creador de contenido argentino Gaspi.
Sobre el escenario también actuaron artistas como Juanes, Bad Gyal, Anuel AA, Yandel, Eladio Carrión y Taburete. Consolidando el formato como uno de los mayores espectáculos del entretenimiento en español.
Ganadores de los combates:
- Edu Aguirre venció a Gastón Edul.
- La Parce derrotó a Fabiana Sevillano.
- Natalia MX ganó a Clersss.
- Lit Killah venció a Kidd Keo.
- Alondrissa derrotó a Angie Velasco.
- Gero Arias ganó a ViruZz.
- RoRo venció a Rivers.
- Marta Díaz derrotó a Tatiana Kaer.
- Plex ganó a Fernanfloo.
- TheGrefg se impuso a IlloJuan.