El evento de Ibai Llanos, la Velada del Año VI, reunió a 80.000 espectadores en La Cartuja y millones de personas siguieron en directo una jornada que combinó boxeo, música y entretenimiento

La Velada del Año VI conquista Sevilla con un espectáculo de récord. EFE

La sexta edición de La Velada del Año volvió a convertir Sevilla en el epicentro del entretenimiento digital con más de ocho horas de espectáculo en el Estadio de La Cartuja.

Organizado por Ibai Llanos, el evento reunió a 80.000 asistentes y a millones de espectadores a través de internet en una cita que combinó diez combates de boxeo amateur, actuaciones musicales y una gran puesta en escena.

Boxeo combinado con actuaciones musicales

La jornada estuvo marcada por los triunfos de TheGrefg sobre IlloJuan y de Plex frente a Fernanfloo, además de un emotivo homenaje al creador de contenido argentino Gaspi.

Sobre el escenario también actuaron artistas como Juanes, Bad Gyal, Anuel AA, Yandel, Eladio Carrión y Taburete. Consolidando el formato como uno de los mayores espectáculos del entretenimiento en español.

Ganadores de los combates: