Cuenta atrás para la Velada del Año VI

El Estadio La Cartuja, en Sevilla, acogerá este sábado a casi 80.000 personas que esperan con ansias ‘La Velada del Año VI’

Es un evento de boxeo aficionado entre streamers, creadores de contenido y celebridades. El acto comenzará a las 19:00, hora peninsular.

Se espera que 80.000 personas acudan al acto en el Estadio La Cartuja. Imagen de la celebración de 2025. EFE

Es un evento de boxeo aficionado entre streamers, creadores de contenido y celebridades

‘La Velada del Año VI’, cuenta con diez combates entre creadores de contenido o streamers. La mitad son femeninos. Se enfrentan Fabiana Sevillano y La Parce; Clersss contra Natalia MX, Roro y Samy Rivers, IlloJuan con el oponente TheGrefg, Plex frente a Fernanfloo, Marta Díaz contra Tatiana Käer, Edu Aguirre y Gastón Edul, Viruzz frente a Gero Arias, Lit Killah y Kidd Keo, y Alondrissa contra Angie Velasco.

El pasado año, las siete horas del espectáculo de la quinta edición alcanzó 144 millones de views en directo y 20 millones de espectadores únicos, según la organización.

Las creadoras de contenido Alana y Ari Geli en su pelea del año 2025. EFE

Pablo Vera, el primer canario que habría participado en la Velada

Cabe destacar que Pablo Vera, creador de contenido canario, era uno de los boxeadores que iba a combatir. Su oponente era Juan Guarnizo. Sin embargo, semanas previas a la presentación de la sexta edición de la Velada del Año, que se realizó el 9 de marzo, Guarnizo rechazó participar y el canario, Pablo Vera, no pudo combatir.

Como cada año, habrá un espacio para la música. Con la actuación de cantantes como Lucho RK, La Pantera, Bad Gyal, Anuel AA, Yandel, Juanes, y otros artistas sorpresa.

Las entradas a través de la página web oficial están agotadas, pero los combates se podrán seguir en directo a través de Youtube, TikTok y Twitch, en la cuenta oficial de Ibai Llanos.