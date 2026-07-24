Se han registrado casi 1.600 terremotos de baja intensidad desde el 22 de julio sin que ello aumente el peligro de una erupción a corto o medio plazo, según el IGN

Se intensifica la sismicidad en Tenerife sin que aumente el riesgo de erupción.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado una intensificación de la actividad sismovolcánica bajo la isla de Tenerife, con unos 1.600 terremotos registrados de forma automática desde el 22 de julio, aunque ha subrayado que este episodio no aumenta el peligro de una erupción a corto o medio plazo.

El organismo explica que la actividad sísmica iniciada en la tarde del 22 de julio continuó durante toda la jornada del jueves y se intensificó a partir de las 18:00 horas (hora canaria), cuando aumentaron las señales de baja frecuencia registradas por las estaciones más próximas al área activa.

Los terremotos se localizan en la zona oeste de Las Cañadas del Teide, a profundidades de entre 10 y 15 kilómetros, donde este tipo de actividad viene siendo habitual en los últimos meses.

Durante el jueves el IGN localizó manualmente 191 terremotos y este viernes, hasta el momento de elaborar el informe, otros 122, con una magnitud máxima de 1,6 mbLg.

El IGN detalla que el procesado automático ha detectado alrededor de 1.600 terremotos desde el 22 de julio, de los que unos 600 corresponden a este viernes.

Enjambres

Asimismo, el organismo señala que el enjambre de eventos repetitivos iniciado en la noche del 22 de julio finalizó sobre las 15:00 horas del jueves. Posteriormente, a las 23:30 horas, comenzó una nueva familia de eventos repetitivos de baja magnitud que se prolongó durante toda la madrugada y se intensificó entre las 03:00 y las 06:00 horas de este viernes.

En el momento de redactar el informe, los eventos habían disminuido ligeramente de magnitud y se encontraban más espaciados. Durante este episodio se han registrado terremotos volcano-tectónicos, híbridos y de baja frecuencia (LP).

Según el IGN, la presencia de eventos LP e híbridos es compatible con la circulación de fluidos en profundidad, aunque por sí sola no supone una aceleración del proceso volcánico.

El Instituto Geográfico Nacional ha mantenido un seguimiento continuo de esta intensificación y ha informado de su evolución a los organismos competentes de Protección Civil. El organismo añade que se trata de una actividad similar a la registrada durante los meses de febrero, marzo y junio de este año y recalca que no supone un incremento del peligro de erupción a corto o medio plazo en Tenerife.

El IGN recuerda que dispone en la isla de una red de más de un centenar de estaciones, equipos y puntos de muestreo para monitorizar en tiempo real la actividad sísmica, las deformaciones del terreno y los parámetros geoquímicos que puedan indicar cambios en el sistema volcánico.