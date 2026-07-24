El PSOE canario mantiene su confianza en Zapatero

El senador del PSOE, Kilian Sánchez, ha trasladado durante la emisión de ‘La Retranca’ el respaldo del partido al expresidente tras las informaciones del caso Plus Ultra

El presentador Mayer Trujillo escucha atentamente la intervención en directo de Kilian Sánchez, senador del PSOE por La Palma.

El senador del PSOE por La Palma, Kilian Sánchez, aseguró que el Partido Socialista Canario mantiene su confianza en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras los escritos presentados ante el juez por los empresarios vinculados al rescate de Plus Ultra. Esta afirmación tuvo lugar durante una entrevista en directo en el programa ‘La Retranca’, emitido la noche de este jueves 23 de julio en Televisión Canaria.

El representante socialista respaldó la figura de Zapatero y criticó los juicios mediáticos que, a su juicio, no están respetando la presunción de inocencia del expresidente. En cuanto a las propias declaraciones realizadas por el propio Zapatero en TVE, Sánchez confió en que sus palabras «puedan ser coherentes con lo que él ha defendido y pueda esclarecer su situación».

Presentado por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, el penúltimo programa de la primera temporada del espacio desgranó el mapa político del Archipiélago con la mirada puesta en las elecciones municipales de mayo de 2027. El espacio analizó la confirmación de las primeras candidaturas a las alcaldías de las dos capitales canarias, con las opciones del consejero de Educación, Poli Suárez, por el Partido Popular, y del expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, por Primero Canarias, para Las Palmas de Gran Canaria.

La mesa de debate contó con la participación de los periodistas Francisco Pomares y Antonio Salazar, la analista Melisa Rodríguez y el presidente de Drago Canarias, Alberto Rodríguez.

Además, el programa abordó el inicio de la carrera hacia el Mundial de Fútbol 2030, con Gran Canaria como una de las sedes oficiales. El panel de analistas debatió sobre las dificultades surgidas en la remodelación del estadio y el equilibrio de fuerzas frente a la apuesta de Marruecos y el resto de sedes españolas.

Balance de la emergencia en Venezuela

Coincidiendo con el primer mes del doble terremoto registrado en Venezuela, ‘La Retranca’ ofreció una radiografía actualizada sobre las consecuencias del seísmo en el país. Para detallar la situación sobre el terreno y las implicaciones para la comunidad canaria en el exterior, el programa conectó con Samuel López, adjunto a la Dirección de Informativos de Televisión Canaria, desplazado al país caribeño junto a un equipo de los Servicios Informativos del canal autonómico.

‘La Retranca’ se emite cada jueves en Televisión Canaria y puede seguirse también en directo a través del canal de YouTube de RTVC, en La Radio Canaria y en sus perfiles oficiales en redes sociales (Instagram: @la_retranca_, X: @LaRetrancaTVC y TikTok: @la.retranca).