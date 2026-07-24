‘De Campo y Mar’ hablará de pequeñas bodegas de El Hierro que logran grandes vinos

El programa de La Radio Canaria se ocupará este sábado, a las 11:05 horas, de los siete vinos herreños distinguidos con Gran Oro y Oro el pasado 3 de julio en Madrid

‘De Campo y Mar’ emitirá este sábado en La Radio Canaria, a las 11:05 horas, desde Bodegas ‘Mirador de Adra’, en El Hierro. Un monográfico sobre la ‘isla del Meridiano’ y sus caldos que han obtenido, siete de ellos, Premios Gran Oro y Oro en la reciente edición del Concurso Nacional de Vinos de Pequeñas Denominaciones de Origen.

En el último programa de esta temporada, ‘De Campo y Mar’ se trasladará hasta El Hierro, la isla que ha recibido el mayor número de reconocimientos del certamen de Pequeñas Denominaciones de Origen, (DOP), celebrado el pasado 3 de julio en Madrid. En esta edición se concedieron un total de 26 premios, 17 de ellos recayeron en producciones canarias.

Siete vinos de El Hierro obtienen medallas Gran Oro y Oro en el certamen de Pequeñas Denominaciones de Origen, (DOP), celebrado el pasado 3 de julio en Madrid

«Esta entrega de ‘De Campo y Mar’ es una apuesta más por ensalzar los sabores, los saberes y los aromas de Canarias, y, en particular, los de El Hierro, porque sus Pequeñas Denominaciones de Origen vinícolas son de una calidad extraordinaria y, pese a ello, mal conocidas», señala Clemente González, director y conductor del programa.

Clemente González, dirige y presenta ‘De Campo y Mar’ en La Radio Canaria

Condiciones extremas

Acudirán a esta cita con el programa de La Radio Canaria otras bodegas herreñas que atesoran distinciones como ‘Premio Bacco‘ o bodegas premiadas con el prestigioso CERVIN, (Centro de Investigación, Estudios, Protección, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña), que premia a los caldos del mundo obtenidos en situaciones extremas tanto de orografía como de temperaturas. También acudirán bodegas premiadas en AgroCanarias.

Los vinos canarios se nutren de las condiciones del suelo, cuya dificultad para la labranza se recompensa, en parte, con la calidad reconocida de los caldos

«La calidad de los productos de Canarias es muy diferenciada, y, aún más, en el caso de El Hierro. Todas las Islas poseen un carácter propio muy marcado porque así lo imprimen las dificultades orográficas, la escasez de suelo o de agua, el viento… El territorio dice mucho de los productos que obtenemos y el factor humano también. Las costumbres a la hora de plantar, cosechar o almacenar, sin olvidar el aporte del paisaje, la historia, los saberes heredados. De todo esto se nutren los productos de excelencia en Canarias», insiste Clemente González.

Productos de referencia

Si cada isla tiene un producto que la identifica, en el caso de El Hierro éste es la quesadilla que aún hoy se elabora en buena parte de la Isla al modo tradicional. Pero no solo de quesadillas vive El Hierro. Hay otros productos que marcan excelencia en la ‘isla del Meridiano’ y que estarán presentes en ‘De Campo y Mar’ este sábado.

Ganado de Fincas Faro, en El Pinar, El Hierro

«El Hierro ofrece una variedad de productos de calidad excelente que son poco o nada conocidos en el resto de Islas. Los higos, los quesos o el pescado de La Restinga, son algunas de las joyas herreñas a las que se ha sumado en los últimos años la carne ecológica de El Pinar. Hay mucho por hacer para dar a conocer estas excelencias dentro y fuera de Canarias», insiste Clemente González.

‘De Campo y Mar’ regresará en septiembre próximo con nueva temporada desde las fiestas de Tijarafe en La Palma, las fiestas del Socorro en Tenerife y las fiestas de El Pino en Gran Canaria.