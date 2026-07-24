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Cuatro empresas llevarán la moda canaria al MOMAD, en Madrid

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Empresas de Gran Canaria y Lanzarote participarán en la feria internacional de moda, calzado y complementos que se celebra en IFEMA, Madrid

Cuatro marcas canarias de Gran Canaria y Lanzarote participan esta semana en MOMAD
Desfile de modelos de ropa de baño en MOMAD, Madrid / RTVC

Cuatro empresas de moda de baño, procedentes de Gran Canaria y Lanzarote debutarán de la mano de Proexca, en uno de los mayores escaparates de moda internacional en Madrid.

Los diseñadores Pedro Palmas, Mommy Love, Macaronesia y Elena Morales, tendrán la oportunidad de mostrar sus colecciones ante compradores nacionales e internacionales de la moda.

Cuatro marcas canarias de Gran Canaria y Lanzarote participan esta semana en MOMAD

Aroa Revelo, consejera de Industria del Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa, afirma que la participación de Lanzarote en MOMAD es el reflejo del «gran momento que vive la moda lanzaroteña».

En cuanto a Gran Canaria, la Consejera de Desarrollo Económico del Cabildo insular, Minerva Alonso, asegura que oportunidades como la de MOMAD «demuestran el talento de la moda hecha en la isla».

Canarias Islas de Moda

Proexca y los Cabildos de Gran Canaria y Fuerteventura, lidera la marca “Canarias Islas de Moda” , cuyo objetivo es aumentar el peso del textil en el PIB de Canarias.

Esta iniciativa supone un acercamiento a la internalización de la moda hecha en Canarias, y permite dar más visibilidad a marcas del archipiélago.

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