El primer finalista del Certamen de Jóvenes Diseñadores ha recibido un premio en metálico de 5.000 y el segundo uno de 3.000 euros

Yeremay Hidalgo, con la colección ‘Lágrimas de sal’, se ha alzado este jueves con el primer premio de la XV edición del Certamen Internacional Jóvenes Diseñadores, acto con el que da comienzo la Semana Internacional de la Moda de Tenerife (SIMTE).

Imagen cedida.

Así lo decidió el jurado del concurso, presidido por el gerente de la Empresa Insular de Artesanía. La entrega del reconocimiento fue realizada por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina.

Primer finalista

El segundo premio recayó en Noé González de la Rosa con la colección ‘ARCHIVE00’. El jurado también decidió que la colección más comercial es ‘La Llave del Umbral’ de la diseñadora Eva Gómez, según ha informado en una nota el Cabildo.

El primer finalista ha recibido un premio en metálico de 5.000 y el segundo uno de 3.000 euros. La colección más comercial obtuvo 2.000 euros.

Aspirantes de todos el mundo

Los tres diseñadores han sido escogidos entre un total de siete finalistas. Además de los premiados, se reconoció a Ni Luh Desy e Ikadek Dode (Indonesia), Johannes Senior Paz (Venezuela), Leonardo Mena (México) y Yusef González Perdomo (El Hierro), seleccionados entre más de 70 aspirantes procedentes de distintas partes del mundo.

Con el fallo del XV Certamen Internacional de Jóvenes Diseñadores, la Semana Internacional de la Moda de Tenerife 2026 se prepara para ofrecer cuatro días de inspiración, innovación y estilo. La cita, que sitúa a la isla en el epicentro del sector textil y de la moda mundial, se prolongará hasta el domingo 7 de junio.

Toda la información sobre el programa de actividades, así como las entradas a los desfiles de la Caja Negra, se encuentra en la web de Tenerife Moda.

A través de la SIMTE, la isla busca reafirmar su papel como plataforma estratégica para la moda, el diseño y la creatividad en Canarias. La combinación de talento emergente, firmas consolidadas, actividades formativas y un espacio dedicado a la barbería profesional anhela convertir esta edición en una cita imprescindible para la isla.