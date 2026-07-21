El Gobierno de Canarias ha aprobado la Hipoteca Joven que permite la financiación del 95% de la vivienda para los menores de 40

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El Gobierno de Canarias ha aprobado la hipoteca joven, se trata de una medida que llega al país en medio de una crisis habitacional, y que supone que los menores de 40 puedan financiar el 95% de la vivienda

Con esta ayuda el ejecutivo autonómico pretende aliviar el precio de entrada a una hipoteca. Eso si, para acogerse a esta financiación es indispensable no superar actualmente los 36.000 euros anuales.

La vivienda solicitada deberá estar ubicada en Canarias / RTVC

Requisitos para financiar la vivienda

Además de no superar los 36.000 euros anuales, es indispensable tener residencia legal en Canarias durante los dos años previos a hacer la solicitud. No se podrá ser titular de otra vivienda más

El Gobierno de Canarias detalla que se deberá destinar el inmueble adquirido a ser residencia habitual y permanente durante un periodo mínimo de dos años.

Otro requisito incluye que el patrimonio que tiene la persona solicitante no podrá superar los 150.000 euros. Además, en el caso de las familias monoparentales, el límite de ingresos anterior se incrementará en un 70%.

La viviendas deberán estar ubicadas en Canarias y no podrán costar más de 250.000 euros, sin incluir impuestos ni gastos asociados. El programa incluirá tanto viviendas nuevas como usadas, libres o protegidas de promoción privada.

Siguiente paso

En cuento a la entrada en vigor, solo falta que la iniciativa sea cerrada con las entidades bancarias. Tras completar ese paso, podría comenzar a implementarse antes de final de año.