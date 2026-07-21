Los equipos de emergencia rastrean intensamente la costa grancanaria para localizar a una segunda bañista desaparecida en el mar

Efectivos de Cruz Roja rescataron este martes a un niño de 11 años con problemas en el mar. El incidente ocurrió al mediodía en la playa capitalina de La Laja, en Gran Canaria. Además, los profesionales de emergencias buscan ahora a una chica desaparecida bajo estas mismas aguas.

Playa de La Laja / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias confirmó los detalles del suceso. Las autoridades recibieron una alerta telefónica durante las horas centrales del mediodía. En ese aviso, los informantes alertaron sobre dos bañistas con graves apuros en el mar.

Rescate del primer menor

Inmediatamente, los socorristas de la zona actuaron con rapidez en la playa de La Laja. Gracias a esta intervención directa, los profesionales del salvamento lograron rescatar al menor.

Posteriormente, el personal de emergencias asistió al niño de once años en tierra firme. Después de esta primera ayuda, los efectivos lo trasladaron al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Mientras tanto, la preocupación de los equipos se centra en la segunda víctima del incidente.

Amplio dispositivo de búsqueda

Respecto a la segunda bañista en apuros, la menor continúa actualmente desaparecida en el agua. Por ello, los diferentes servicios de emergencia buscan a la joven de forma incansable.

Para lograr este objetivo, las autoridades desplegaron un amplio dispositivo en toda la zona costera. Concretamente, los diferentes profesionales rastrean el área minuciosamente por aire, mar y también por tierra.

En este operativo participan Salvamento Marítimo, Guardia Civil, bomberos y el Servicio de Urgencias Canario. Asimismo, colaboran activamente agentes de la Policía Nacional, Policía Local y el helicóptero del GES.