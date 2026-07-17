Los equipos de emergencias intentaron reanimar a la víctima en la playa de Corralejo Viejo

Un hombre de unos 60 años falleció este viernes en el municipio de La Oliva en Fuerteventura. Los servicios de emergencias lo sacaron del agua en parada cardiorrespiratoria. El trágico suceso ocurrió en la playa de Corralejo Viejo durante la tarde.

Muere un hombre de 60 años tras un rescate en Fuerteventura / 112 Canarias

El suceso se produjo sobre las 14:40 horas, cuando el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que un hombre había sido rescatado del agua en parada cardiorrespiratoria.

Actuación de los servicios de emergencia

Los socorristas de la playa y el personal sanitario del Centro de Salud de Corralejo y del Servicio de Urgencias Canario (SUC) practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar al afectado. Aunque no obtuvieron resultado y se confirmó su fallecimiento.

Despliegue de recursos y diligencias legales

Hasta el lugar fueron movilizados una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC. También acudieron un helicóptero medicalizado, personal de Atención Primaria, el Servicio de Socorrismo, Bomberos y Protección Civil de La Oliva, Policía Local y Guardia Civil.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de instruir las diligencias judiciales