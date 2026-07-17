El joven atacante firma por dos temporadas con el club blanquiazul con opción de ampliación a una adicional

El CD Tenerife ficha al delantero Grant-Leon Ranos para las dos próximas temporadas. El club blanquiazul refuerza así su ataque con este internacional armenio. Ranos llega procedente del Borussia Mönchengladbach para aportar goles al equipo tinerfeño.

Grant-Leon Ranos, nuevo fichaje del CD Tenerife / CD Tenerife

Grant-Leon Ranos nacido en Gehrden (Alemania) en el año 2007, se convierte en nuevo refuerzo del CD Tenerife de cara a las dos próximas temporadas, con opción a una tercera. El conjunto blanquiazul incorpora así a un delantero joven, internacional y con experiencia en el fútbol profesional alemán, que llega procedente del Borussia Mönchengladbach.

Internacional absoluto con Armenia y poseedor de pasaporte alemán, Ranos ha disputado 26 encuentros con la selección armenia, en los que ha anotado cinco goles, consolidándose como uno de los referentes ofensivos de su país, pese a su juventud.

Su irrupción internacional fue inmediata, convirtiéndose en uno de los atacantes con mayor proyección del fútbol armenio.

Experiencia en el fútbol alemán

Formado en la prestigiosa cantera alemana del FC Bayern München, destacó desde muy joven por su capacidad goleadora. En la temporada 2022/23 firmó una campaña sobresaliente con el filial bávaro, proclamándose máximo goleador del filial del conjunto germano con 20 goles y 13 asistencias, en 36 partidos oficiales.

Se trata de registros que despertaron el interés de numerosos clubes y propiciaron su fichaje por el Borussia Mönchengladbach, donde dió el salto a la Bundesliga.

A pesar de su juventud, ya acumula 19 partidos en la Bundesliga, además de experiencia en la Segunda División alemana con el FC Kaiserslautern y el Eintracht Braunschweig, categorías en las que ha continuado creciendo y adquiriendo experiencia en el fútbol profesional alemán. También disputó tres encuentros de la Copa de Alemania, con el Borussia Mönchengladbach.

Perfil técnico y físico

Delantero versátil, Grant-Leon Ranos puede actuar tanto como referencia ofensiva como partiendo desde posiciones más móviles en ataque. Destaca por su potencia, su capacidad para atacar los espacios, su movilidad sin balón, su compromiso en la presión y una notable calidad técnica para asociarse y finalizar las jugadas.

Con 1,80 metros de altura, combina velocidad, agresividad en el área y una gran intuición goleadora, cualidades que le convierten en un atacante muy completo y con un amplio margen de crecimiento.