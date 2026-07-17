La revisión del diferencial en el IPC de junio por encima del 15 % para gasolinas y gasóleos, avala la continuidad de la medida

La Consejería de Hacienda aplicará el tipo cero de IGIC a los combustibles en Canarias durante el mes de agosto. El Gobierno autonómico responde así al persistente encarecimiento de la energía en las islas. Además, el diferencial interanual del IPC superó el límite exigido del 15 %.

El Gobierno mantiene el tipo cero de IGIC para los combustibles en agosto / Gobierno de Canarias

Esta medida tributaria fue una de las contempladas en el Decreto ley 3/2026, de 6 de abril y prorrogada por el Gobierno de Canarias a través del Decreto ley 4/2026 del pasado 29 de junio.

Si bien la prórroga contempla como plazo temporal hasta el 30 de septiembre, la propia norma establece su permanencia conforme a la actualización del diferencial del IPC del mes de junio para gasolinas y gasóleos.

El impacto económico en las islas

En este caso, y dado que la variación en Canarias del IPC de las gasolinas y gasóleos supera en más de un 15 % del IPC del mismo mes del año pasado, se mantiene la reducción del tipo cero durante el mes de agosto.

La aplicación temporal del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) sobre combustibles tiene como objetivo abaratar el precio final para los consumidores. La persistencia de elevados costes energéticos y logísticos continúa afectando a la competitividad de las empresas canarias y al poder adquisitivo de las familias.

Los resultados de la iniciativa

La experiencia acumulada durante los meses de vigencia del Decreto ley 3/2026 y la posterior prórroga permite afirmar que esta medida ha contribuido eficazmente a mitigar los efectos económicos de la crisis sobre el tejido productivo canario.

En particular, las medidas tributarias han permitido contener parcialmente el incremento de los costes energéticos soportados por hogares y empresas.