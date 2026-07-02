La Palma, La Gomera y El Hierro contarán nuevamente con este descuento de 15 y 20 céntimos por litro

Las denominadas Islas Verdes volverán a beneficiarse de la bonificación al combustible durante los meses de julio, agosto y septiembre, según la medida incluida en los Presupuestos de Canarias. El objetivo de esta ayuda es compensar el sobrecoste que soportan los residentes de las islas no capitalinas debido al mayor precio de los carburantes.

La Palma, La Gomera y El Hierro contarán nuevamente con este descuento, aunque con diferentes cuantías. Mientras que los conductores de La Palma y El Hierro recibirán una bonificación de 15 céntimos por litro, en La Gomera la ayuda ascenderá a 20 céntimos por litro.

Por el contrario, Lanzarote y Fuerteventura quedan excluidas de esta medida al no registrar el diferencial de precios exigido respecto a las islas capitalinas. El Gobierno de Canarias revisa trimestralmente esta bonificación en función de la evolución del coste del combustible en cada territorio.

Las Islas Verdes recuperan la bonificación al combustible durante el tercer trimestre. Archivo RTVC

La decisión ha sido bien recibida por los ciudadanos. Vecinos de El Hierro consideran que la ayuda supone un alivio económico, aunque algunos reclaman un descuento aún mayor para compensar el elevado precio de la gasolina en la isla.