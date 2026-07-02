El festival de ciencia, música y arte, STARMUS, se celebrará del 17 al 22 de octubre y distinguirá al científico Brian Cox y a Christiana Figueres con sus principales galardones

STARMUS reunirá en Tenerife y La Palma a premios Nobel, astronautas y artistas internacionales en su octava edición. Cabildo de Tenerife

La octava edición de STARMUS se celebrará del 17 al 22 de octubre en Tenerife y La Palma con una programación que reunirá a premios Nobel, astronautas, científicos y artistas internacionales como Brian May, Andrea Bocelli y Sarah Brightman.

El festival, que combina ciencia, música y arte, desarrollará sus conferencias y mesas redondas en la Pirámide de Arona, mientras que La Palma acogerá el concierto de clausura. Entre los primeros ponentes confirmados figura el premio Nobel Geoffrey Hinton, considerado una de las figuras clave en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Durante la presentación del evento, celebrada este jueves en el Parque Científico y Tecnológico de Cuevas Blancas, los organizadores y representantes institucionales destacaron el papel de Canarias como referente internacional en investigación, innovación y divulgación científica.

Figueres recibirá la Medalla Jane Goodall Earth

Los cofundadores del festival, Garik Israelian y Brian May, subrayaron la importancia de acercar la ciencia al conjunto de la sociedad y de fomentar el pensamiento crítico a través de iniciativas como STARMUS.

La edición de este año reconocerá al físico y divulgador británico Brian Cox con la Medalla Stephen Hawking para la Comunicación Científica, mientras que la antropóloga y economista costarricense Christiana Figueres recibirá la primera Medalla Jane Goodall Earth por su contribución a la acción climática y la sostenibilidad.

Además, el festival conmemorará el décimo aniversario de la visita de Stephen Hawking a Tenerife con la publicación íntegra de la conferencia que ofreció durante STARMUS III.