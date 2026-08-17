El corte del suministro eléctrico en La Graciosa produjo a su vez la interrupción del suministro de agua en la isla ya que depende de bombas eléctricas para impulsar el agua

La Graciosa vivió este domingo una complicada jornada después de que una avería en el tendido eléctrico dejara a la octava isla de Canarias sin suministro durante unas once horas. El apagón, que comenzó durante la madrugada y se prolongó hasta aproximadamente el mediodía, afectó tanto a residentes como a los numerosos visitantes que se encuentran estos días en la isla.

La interrupción del suministro eléctrico tuvo consecuencias directas sobre la actividad económica. Bares, restaurantes y otros establecimientos se vieron obligados a cerrar o permanecer inoperativos durante buena parte de la jornada, pese a que la incidencia eléctrica quedó finalmente resuelta en torno al mediodía.

A la falta de electricidad se sumó otro problema especialmente relevante: el suministro de agua potable. La red depende de bombas eléctricas para impulsar el agua, por lo que el apagón también afectó a este servicio básico y agravó las dificultades para residentes y turistas.

La Graciosa. Imagen de recurso Gobierno de Canarias

La incidencia se produjo además en uno de los momentos de mayor presión sobre los servicios de la isla. La Graciosa llega a multiplicar por tres su población habitual durante los meses de verano y, según denuncian los vecinos, las camas turísticas se encuentran ocupadas prácticamente al cien por cien.

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Malestar por la falta de información

Los residentes también han expresado su malestar por la falta de información durante el episodio y reclaman una mayor capacidad de respuesta ante este tipo de situaciones. La prolongada interrupción del suministro ha generado preocupación por la vulnerabilidad de unas infraestructuras que deben atender una demanda muy superior a la habitual durante la temporada alta.

El apagón vuelve así a poner sobre la mesa el debate sobre la capacidad de las infraestructuras de La Graciosa para garantizar servicios esenciales ante averías o picos de demanda.